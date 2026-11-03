Parlament Grenlanda ratifikovao je danas bezbjednosni sporazum koji je ranije postignut sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Izvor: Facebook/Printscreen/Nomaddna

Ministar spoljnih poslova Grenlanda Mute Egede rekao je da ratifikacija sporazuma predstavlja važan korak za ostrvo.

"Moramo prihvatiti da mir i stabilnost više nisu nešto što možemo uzimati zdravo za gotovo", istakao je Egede u obraćanju poslanicima.

Ratifikaciju je podržalo 16 poslanika, niko nije bio protiv, a sedam je bilo uzdržanih.

Amerika, Danska i Grenland u septembru su potpisali sporazum s ciljem smanjenja tenzija nakon nekoliko Trampovih prijetnji da će preuzeti kontrolu nad strateški važnim ostrvom.

Sporazumom se proširuje uloga američke vojske na Grenlandu i otvara put za dvije nove vojne baze, te protivraketni sistem "Zlatna kupola", dok je potvrđen suverenitet Danske i pravo arktičkog ostrva na samoopredjeljenje.

Sporazum stupa na snagu nakon ratifikacije Danske i Grenlanda.