Amerikanci danas glasaju na ključnim međuizborima za Kongres, a ishod bitke za kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom odlučivaće se u nekoliko najneizvjesnijih saveznih država.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na američkim međuizborima pravo glasa imaju državljani SAD stariji od 18 godina. Pravila se razlikuju od savezne države do savezne države po pitanju registracije birača, prava glasa za osuđena lica, kao i mogućnosti prevremenog glasanja lično ili putem pošte.

Danas se bira svih 435 poslanika Predstavničkog doma Kongresa i 35 od ukupno 100 senatora. Uz to, birači u 36 saveznih država odlučuju o guvernerima, a širom zemlje glasa se i na brojnim referendumima.

Zašto su ovi izbori važni? Stranka sa većinom upravlja zakonodavstvom, budžetom i nadzorom nad radom Bijele kuće. Za kontrolu Predstavničkog doma potrebno je najmanje 218 mjesta, a za Senat 51 glas, pri čemu pri rezultatu 50:50 presuđuje potpredsjednik SAD Džej Di Vens. Republikanci u ovu izbornu trku ulaze sa kontrolom nad oba doma Kongresa.

Abdul El Sajed

Predstavnik progresivnog krila Demokratske stranke zagovara univerzalno zdravstveno osiguranje i protjerivanje krupnog kapitala iz politike. U neizvjesnom Mičigenu bori se protiv republikanca Majka Rodžersa za jedno od ključnih mjesta u Senatu.

Suzan Kolins

Umjerena republikanska senatorka brani mandat koji drži još od 1997. godine. Pošto Mejn politički naginje ka demokratama, njen protivkandidat Troj Džekson pokušava da iskoristi promenu raspoloženja birača i smijeni dugogodišnju političarku.

Adam Hamilton

Pastor megacrkve neočekivano je doneo neizvesnost u tradicionalno konzervativni Kanzas. On napada republikanskog senatora Rodžera Maršala zbog afera sa tužbama protiv sopstvenih pacijenata i sve većih troškova života u toj državi.

Džon Osof

Najmlađi američki senator (39) važi za jednu od najvećih zvijezda Demokratske stranke, a ankete mu predviđaju siguran reizbor protiv republikanca Majka Kolinsa, uz sve glasnije najave njegove potencijalne predsjedničke kandidature 2028. godine.

Džejms Talariko

Mladi demokrata pokušava da preokrene tradicionalno crveni Teksas. Protivnik mu je poljuljani republikanski državni tužilac Ken Pakston, čiju karijeru prate brojne finansijske afere i optužbe za korupciju.

Maks Miler

Republikanskom kongresmenu poziciju u sedmom distriktu ozbiljno ugrožavaju optužbe bivših partnerki za fizičko nasilje, što je otvorilo prostor demokratskom sindikalcu Brajanu Poindeksteru da pokuša da preotme to mjesto.

Meri Peltola

Demokratska kandidatkinja pokušava da ugrozi mandat senatora Dena S. Salivana, ali su joj kampanju u samom finišu opteretile optužbe za loš tretman zaposlenih i navodne manipulacije listićima ubacivanjem kandidata sa istim imenom.

Endži Nikson

Kao pripadnica progresivnog krila i demokratska socijalistkinja, Niksonova ulazi u okršaj sa republikankom Ešli Mudi za mjesto u Senatu koje je ostalo upražnjeno nakon što je Marko Rubio prešao u vladu.

Darlin Grejam

Imenovana na mjesto u Senatu posle smrti svog brata Lindzija Grejama, ona se bori za puni mandat. Zbog njenog manjka političkog iskustva, trka protiv ljekarke Eni Endruz postala je potpuno neizvjesna u anketama.

Huan Siskomani

Republikanski kongresmen latinoameričkog porijekla nastoji da se distancira od Trampa u borbi za reizbor protiv vojne veteranke Džoane Mendoze, u okrugu koji važi za test podrške latinoameričkih birača.

Rebeka Benet

Bivši vojni pilot i kandidatkinja demokrata dobila je snažan vjetar u leđa nakon što je njen republikanski protivkandidat Tom Kin Mlađi bio tri mjeseca odsutan iz javnosti zbog liječenja depresije.

Amerikanci danas glasaju, ali konačni rezultati možda neće biti poznati tokom izborne noći zbog izuzetno tijesnih trka, prebrojavanja glasova pristiglih poštom i mogućih sudskih žalbi. Prva birališta zatvaraju se u ponoć po našem vremenu, a poslednja na Aljasci u srijedu oko 7 časova ujutru.

Bez obzira na ishod, politički fokus u Vašingtonu odmah se okreće predsjedničkim izborima 2028. godine, za koje će ovi međuizbori poslužiti kao polazna tačka za obje partije.