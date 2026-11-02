Snažan zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihteru pogodio je danas ostrvo Krit u Grčkoj.

Izvor: Twitter/@LastQuake/Printscreen

Snažan zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je danas ostrvo Krit u Grčkoj, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan danas popodne u 17.49 časova na području Krita.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 34.241 i dužine 26.577. Hipocentar zemljotresa je smešten na dubini od oko 17 kilometara ispod površine zemlje.

Zasad nema izvještaja o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Nadležne službe prate situaciju.