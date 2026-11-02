Ruski brod "Viktor Leonov" danima je plovio u blizini Spoljnih Hebrida i prikupljao obavještajne podatke o snagama Alijanse.

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Britanska Kraljevska mornarica saopštila je danas da je tokom održavanja vojne vježbe presrela ruski špijunski brod blizu obale Škotske prošlog mjeseca, piše britanski list Telegraf.

Mornarica je navela da su njeni helikopteri tipa "Merlin" pratili ruski brod za prikupljanje obavještajnih podataka klase "Višnja" pod imenom "Viktor Leonov". "Leonov" je od 29. septembra do 8. oktobra plovio u blizini Spoljnih Hebrida, lanca ostrva na zapadnoj obali Škotske.

Ruski brod je nadzirao ratne brodove saveza NATO koji su učestvovali u vežbi "Strajk vorior", u kojoj je bilo angažovano 2.000 pripadnika oružanih snaga iz šest zemalja članica Alijanse.

Moskva je ove godine intenzivirala aktivnosti u britanskim vodama i oko njih, koristeći ratne brodove, civilna plovila i ribarske brodove.

Tokom prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen je porast ruskih aktivnosti u britanskim vodama i oko njih za 25 odsto, u poređenju sa istim periodom 2025. godine, navodi Telegraf.

List Telegraf je prošlog mjeseca pisao da je Rusija koristila ribarske brodove za špijuniranje podmorskih kablova u Velikoj Britaniji.