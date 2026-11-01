Evropska unija planira nova ograničenja uvoza kineskih proizvoda u hemijskoj industriji i namještaju, kako bi smanjila trgovinski deficit.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Evropska unija mogla bi u prvom tromesječju 2027. godine da uvede dodatna ograničenja uvoza kineskih proizvoda u sektorima hemijske industrije, namještaja i mašina, objavio je "Blumberg".

Evropska komisija razmatra mogućnost uvođenja uvoznih kvota i carina kako bi ograničila priliv kineske robe i smanjila trgovinski deficit Unije sa Kinom, koji je prošle godine dostigao 360 milijardi eura.

Zaštita evropske industrije

Planirane mjere mogle bi da se zasnivaju na zaštitnim mehanizmima koji omogućavaju ograničavanje uvoza iz pojedinih sektora u slučaju naglog povećanja isporuka na tržište EU.

Jedna od mogućnosti je uvođenje količinskih ograničenja ili carinskih kvota, prema kojima bi se dodatne carine naplaćivale na uvoz koji premašuje utvrđeni obim.

Nove mjere dio su širih nastojanja Brisela da smanji trgovinski jaz sa Kinom i zaštiti evropsku industriju od jeftinije robe.

Evropski proizvođači upozoravaju da rast uvoza ugrožava domaću proizvodnju i radna mjesta, dok ograničen pristup evropskih kompanija kineskom tržištu dodatno otežava trgovinske odnose Brisela i Pekinga.

Konačna odluka još nije donijeta.

Planovi još nisu konačni, a ciljani sektori i konkretan oblik ograničenja mogli bi da budu izmijenjeni tokom konsultacija sa državama članicama i Kinom, navode izvori "Blumberga".

(Blic/MONDO)