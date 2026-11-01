U Turskoj je zabranjen pristup društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina, uz nove propise o verifikaciji starosti.

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U Turskoj je danas stupila na snagu zabrana pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina.

Proces provjere starosti za postojeće naloge nastaviće se do 31. marta 2027. godine, a tokom prelaznog perioda menadžment društvenih mreža postepeno će zatvarati postojeće naloge djece, piše Anadolija, a prenosi agencija Tačno.

Turska je sredinom oktobra zabranila provajderima društvenih mreža da nude usluge maloljetnicima mlađim od 15 godina, prema novim propisima Direktorata za sajber bezbjednost.

U uredbi se navodi da pružaoci usluga „ne mogu da pružaju usluge djeci koja nijesu navršila 15 godina“.

Pružaoci usluga takođe moraju da ponude diferencirane usluge i preduzmu neophodne mjere za korisnike starije od 15 godina, u skladu sa propisima, a provjera starosti mora dati prioritet zaštiti ličnih podataka, koristeći metode koje utvrđuju samo da li korisnik ispunjava starosni prag, a ne utvrđuju identitet.

Da bi pristupili društvenoj mreži, korisnici će morati da prođu verifikaciju identiteta putem platforme za vladine usluge e-Devlet.

Nakon toga dobiće digitalni token koji sadrži informacije o njihovom uzrastu.

Ako imaju manje od 15 godina, pristup će im biti odbijen, a ako imaju između 15 i 18 godina, moći će da pristupe društvenoj mreži, ali uz ograničenja.

Razmjena poruka biće moguća samo sa nalozima prijatelja, prenos uživo biće zabranjen, a korisnici neće vidjeti reklame za odrasle.

(MONDO)