Nepoznati dronovi upali u vazdušni prostor Rumunije.
Danas su u vazdušnom prostoru Rumunije identifikovana, locirana i srušena dva drona, piše rumunski portal "Informat". Ministar odbrane Rumunije Radu Oprea je saopštio da se incident dogodio na sjeveroistoku zemlje.
"Upoznat sa sam razvojem bezbjednosne situacije na sjeveroistoku Rumunije gde su dve bespilotne letjelice neovlašćeno ušle u vazdušni prostor", naveo je on u svojoj objavi na "Fejsbuku".
Romania is scrambling fighter jets to intercept drones near its borders. And NATO's eastern flank is getting increasingly uncomfortable.Romanian F-16s have already SHOT DOWN two Geran-family attack drones over the Black Sea in October.Now another suspected drone has reportedly triggered a security alert near the Moldovan border, although the latest incident remains unconfirmed.This is becoming a rather disturbing routine.Military radar detects something approaching, fighter jets take off, and civilians are warned about possible danger from above.Romania isn't just another country watching the war in Ukraine from a distance.It's a NATO member whose pilots are already shooting down attack drones inside their own airspace.And every new incursion brings another chance for something to go VERY wrong.Source: @TabzLIVE on TG / Writer: Oliver— Mario Nawfal (@MarioNawfal)October 31, 2026
Zbog upada dva nepoznata drona na severoistoku Rumunije, izdata su hitna upozorenja stanovnicima šest okruga. To su:
- Jaši
- Njamc
- Vaslui
- Botošani
- Baku
- Sučava
Opšta uzbuna u Rumuniji: Obaviještena vojska, građanima izdata hitna upozorenje