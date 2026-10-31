Romania is scrambling fighter jets to intercept drones near its borders. And NATO's eastern flank is getting increasingly uncomfortable.Romanian F-16s have already SHOT DOWN two Geran-family attack drones over the Black Sea in October.Now another suspected drone has reportedly triggered a security alert near the Moldovan border, although the latest incident remains unconfirmed.This is becoming a rather disturbing routine.Military radar detects something approaching, fighter jets take off, and civilians are warned about possible danger from above.Romania isn't just another country watching the war in Ukraine from a distance.It's a NATO member whose pilots are already shooting down attack drones inside their own airspace.And every new incursion brings another chance for something to go VERY wrong.Source: @TabzLIVE on TG / Writer: Oliver