Svih 18 članova posade teretnog broda "Contship Jet" spaseno je nakon što su plovilo u Crnom moru pogodila tri pomorska drona.

Izvor: Profimedia

Osamnaest članova posade kontejnerskog broda „Contship Jet“ spaseno je nakon što su tri pomorska drona pogodila brod u Crnom moru, oko 16 nautičkih milja od bugarske obale.

Kako je prenio Novinite, više od 20 kontejnera sa opasnim materijama palo je u more.

Prema navodima bugarskih vlasti, brod je pretrpio tri proboja i još pluta, ali se veoma naginje.

Porijeklo dronova nije utvrđeno.

Među kontejnerima koji plutaju morem nalaze se litijum-jonske baterije, kiseline, zapaljive tečnosti i druge opasne materije, zbog čega su vlasti upozorile pomorce na rizik za plovidbu.

Prva kontrola mora kod rta Kaliakra nije pokazala vidljive znakove zagađenja, ali će biti uzeti uzorci vode radi laboratorijskih analiza.

U odvojenom incidentu, ostaci za koje se vjeruje da pripadaju ruskom dronu „Geran“ pronađeni su na obali kod Careva.

Bugarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ostaci prikupljeni i prevezeni u pomorsku bazu.

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(Tačno/MONDO)