Dok Evropa i dalje pomjera kazaljke dva puta godišnje, jedna zemlja je od te prakse odustala prije gotovo šest decenija.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Dok milioni ljudi dva puta godišnje pomjeraju kazaljke na satu, već godinama traje rasprava o tome da li takva praksa i dalje ima smisla. U Evropskoj uniji planovi za ukidanje sezonskog pomjeranja vremena godinama su na čekanju, dok su pojedine zemlje odavno odlučile da primjenjuju drugačiji sistem, piše poljski portal Radio ZET.

Pomjeranje sata utiče na svakodnevni život, organizaciju posla i funkcionisanje brojnih djelatnosti. Promjena vremena odlaska na spavanje može da poremeti biološki ritam, izazove umor i probleme sa koncentracijom.

Posljedice osjećaju i saobraćajni sistemi, posebno željeznica, koja mora da prilagođava red vožnje dodatnom satu tokom jeseni, odnosno njegovom gubitku u proljeće. Promjena vremena zahteva i prilagođavanje rasporeda zaposlenih u kompanijama koje posluju neprekidno.

Postavlja se i pitanje uštede energije, koja je prvobitno bila jedan od glavnih razloga za uvođenje sezonskog pomjeranja sata. Savremeni način života i potrošnja energije znatno se razlikuju od vremena kada je ova praksa postala rasprostranjena.

Evropska unija godinama raspravlja o ukidanju pomeranja sata

U Evropskoj uniji rasprava o ukidanju sezonskog pomeranja sata traje od 2018. godine. Evropska komisija tada je predložila ukidanje ove prakse, a javne konsultacije pokazale su veliku podršku građana toj ideji.

Evropski parlament je u martu 2019. godine podržao prijedlog, a kao mogući datum njegovog sprovođenja pominjala se 2021. godina.

Međutim, plan nikada nije sproveden. Države članice nisu uspjele da postignu zajednički dogovor, pa je prijedlog ostao u zakonodavnoj proceduri.

Zbog toga stanovnici većine zemalja Evropske unije i dalje pomjeraju sat dva puta godišnje. Prema navodima poljskog portala, trenutno se razmatra deset mogućih scenarija za promjenu postojećeg sistema, a rezultati analiza očekuju se krajem 2026. godine.

Ipak, takav sistem ne primjenjuje se svuda. Jedna evropska zemlja odustala je od sezonskog pomjeranja sata prije gotovo šest decenija i od tada nije menjala svoju odluku.

Island ne pomjera sat od 1968. godine

Island koristi isto vrijeme tokom cele godine, a od sezonskog pomeranja kazaljki odustao je još 1968. godine.

Posljednji put satovi su pomereni 7. aprila 1968. godine, kada je vrijeme pomjereno za jedan sat unaprijed. Od tada ova zemlja koristi stalno vrijeme, bez prelaska sa zimskog na ljetnje računanje vremena i obrnuto.

Zbog toga je tokom zime na Islandu sat vremena manje nego u Poljskoj, dok se tokom ljeta vremenska razlika povećava na dva sata.

Ipak, Island nije oduvijek imao takav sistem. Sezonsko pomjeranje sata prvi put je uvedeno 1917. godine, a ponovo je primijenjivano od 1939. do 1967. godine.

Islandski parlament je 1968. godine odlučio da zemlja tokom cijele godine koristi griničko srednje vrijeme (GMT), odnosno UTC+0.

Posebno je zanimljivo to što Island, zbog svog geografskog položaja, ima velike sezonske razlike u trajanju dnevne svjetlosti.

Tokom zime dani su izuzetno kratki, dok ljeti sunčeva svetlost traje znatno duže. Uprkos tome, stanovnici Islanda već decenijama žive bez sezonskog pomjeranja sata.

Dok se u ostatku Evrope nastavljaju rasprave o mogućem ukidanju ove prakse, Island ostaje primjer zemlje koja je takvu odluku donijela još prije gotovo 60 godina.