Oba voza iskliznula su iz šina i pala niz nasip nakon sudara u provinciji Toledo. Željeznički saobraćaj između Madrida i Andaluzije je obustavljen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najmanje 39 osoba poginulo je u teškoj železničkoj nesreći koja se jutros dogodila u Španiji, kada su se sudarila dva brza voza, saopštile su vlasti. Uzrok nesreće još nije utvrđen, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći, prenosi The Independent.

Vozovi kompanija Renfe i Iryo sudarili su se nešto posle devet časova po lokalnom vremenu, odnosno u osam časova po srednjoevropskom vremenu, u provinciji Toledo, u centralnoj Španiji.

Portparol regionalne vlade Kastilje-La Manče saopštio je da su nakon sudara dva vagona voza kompanije Iryo iskliznula iz šina, dok se tačan broj povređenih još utvrđuje.

Prema podacima španskog upravljača železničke infrastrukture Adif, nesreća se dogodila između gradova Mora i Orgaz, na brzoj železničkoj pruzi koja povezuje Madrid i Sevilju.

ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob)October 28, 2026

U sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru.

Prema izvještajima očevidaca, na mesto nesreće upućene su medicinske ekipe. Oba voza su iskliznula sa šina i pala niz nasip.

Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo).Los testigos confirman que hay víctimas mortales. En el lugar están trabajando bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. https://t.co/KACO8ijtcd — ceciarmy (@ceciarmy)October 28, 2026

Voz kompanije Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u železničkom saobraćaju.

Kompanija Adif saopštila je da je zbog nesreće obustavljen saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi između Madrida i Andaluzije.

„Saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi Madrid–Andaluzija obustavljen je nakon sudara dva voza otpozadi“, saopštio je Adif na društvenoj mreži Iks.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju vagone prevrnute na bok u jarku pored pruge, dok su na mesto nesreće upućene hitne službe.

Gradonačelnik Urde, Manuel Galan, izjavio je da su ga pripadnici hitnih službi zamolili da pripremi sportsku halu za prihvat povređenih.

Uzrok sudara još se istražuje, a nadležne službe nastavljaju da utvrđuju ukupan broj poginulih i povređenih.