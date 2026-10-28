Flavio Bolsonaro stigao je u SAD nakon što su mu brazilske vlasti poništile pasoše zbog istrage o navodnom pranju novca, saznaje BBC.

Izvor: Frederico Brasil / imago stock&people / Profimedia

Poraženi predsjednički kandidat Brazila Flavio Bolsonaro stigao je u Sjedinjene Američke Države, svega nekoliko sati nakon što su mu brazilske vlasti poništile pasoše, potvrdili su izvori za BBC.

Desničarski političar napustio je zemlju nakon što mu je Vrhovni sud Brazila naložio da preda pasoše u okviru istrage o navodnom pranju novca. Protiv Bolsonara nije podignuta optužnica, a on je negirao sve navode.

Njegovi pasoši poništeni su u utorak, nakon što je propustio rok da ih preda nadležnim organima, što je podstaklo spekulacije da je već napustio Brazil.

Izvori BBC-ja na portugalskom i španskom jeziku potvrdili su da se Bolsonaro na Floridi sastao sa mlađim bratom Eduardom, iako još nije poznato kojom rutom je stigao iz Brazila u SAD.

Novinari nisu uspjeli da stupe u kontakt ni sa jednim od braće.

Izvor: Genival Paparazzi / imago stock&people / Profimedia

Amerika odobrila ulazak Bolsonaru i njegovoj porodici

Informacije o Bolsonarovom dolasku u SAD pojavile su se nekoliko sati nakon što je visoki američki zvaničnik potvrdio da će Stejt department izdati vize Bolsonaru i članovima njegove porodice i omogućiti im ulazak u zemlju.

BBC je tim povodom kontaktirao Belu kuću, Stejt department, kao i ambasade SAD i Brazila.

Vrhovni sud Brazila naložio je u ponedjeljak Bolsonaru da u roku od 24 sata preda pasoše policiji, u okviru istrage o sumnjama na pranje novca.

Bolsonaro je tada tvrdio da ne planira da napusti zemlju i insistirao da će ostati u Brazilu kako bi predvodio opoziciju svom ljevičarskom rivalu, predsjedniku Luizu Inasiju Luli da Silvi, koji je u nedjelju pobijedio na izborima.

Međutim, nakon što nije ispoštovao rok, njegovi advokati izjavili su za BBC Brazil da nemaju nikakve informacije o tome gdje se nalazi.

„Nismo znali ništa o tome, a ni sada nemamo nikakve informacije o tome šta se dogodilo“, rekao je jedan od advokata.

Bolsonaro se nije javno oglašavao od ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu, kada je objavio video-snimak na društvenim mrežama.

Policija provjeravala da li je pobjegao u Argentinu

Brazilska federalna policija provjeravala je granične prelaze kako bi utvrdila da li je Bolsonaro možda otputovao u susjednu Argentinu, potvrdio je policijski izvor za BBC Brazil.

Međutim, argentinske vlasti saopštile su BBC-ju da ne postoji evidencija da je brazilski senator ušao u njihovu zemlju preko bilo kog graničnog prelaza.

Bolsonaro se već nalazi pod istragom zbog sumnje na korupciju u vezi sa finansiranjem filma o njegovom ocu, bivšem predsjedniku Žairu Bolsonaru, koji je osuđen zbog planiranja državnog udara i nalazi se u kućnom pritvoru.

Odvojena istraga odnosi se na njegove navodne veze sa brazilskim advokatom osumnjičenim da je preko prevarantske šeme oprao više od milijardu dolara.

Policija je ranije ovog mjeseca saopštila da je otkrila da je Bolsonaro imao pristup bankovnim računima kompanije u vlasništvu tog advokata.

Bolsonaro je negirao da je poslovao sa njim, a oduzimanje pasoša opisao je kao pokušaj zastrašivanja.

Pored toga, Vrhovni sud Brazila naložio je u utorak policiji da ispita Bolsonarovu izbornu kampanju zbog sumnje na finansiranje iz inostranstva.

Izgubio izbore, ali odbija da prizna poraz

Četrdesetpetogodišnji senator doživio je poraz u nedjelju, kada ga je u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedio aktuelni predsjednik Lula da Silva, iako se prethodno očekivalo da bi Bolsonaro mogao da odnese pobjedu.

Njegov mlađi brat Eduardo Bolsonaro živi u Teksasu, ali je u nedjelju boravio u Majamiju, gdje je glasao i prisustvovao praćenju izbornih rezultata koje je prenošeno uživo njegovim pratiocima.

Izvor: Leco Viana / imago stock&people / Profimedia

Izvori BBC-ja potvrdili su da su se braća već sastala na Floridi, ali nije poznato ko je putovao sa Flavijem niti da li namjerava trajno da ostane u SAD.

Prema rezultatima izbora, Lula da Silva osvojio je 51,79 odsto glasova, dok je Bolsonaro dobio 48,21 odsto, odnosno oko 4,4 miliona glasova manje.

Uprkos porazu, Bolsonaro odbija da prizna rezultate i zahtijeva poništavanje izbora.

On tvrdi da je bio u nepovoljnijem položaju jer je glasanje na dan izbora produženo za dva sata, iako su produženje zatražile i njegova Liberalna partija i stranka njegovog protivnika.

Bolsonaro je odluku sudije Vrhovnog suda o produženju glasanja nazvao „prljavim trikom“.

Ipak, Liberalna partija, koju je predstavljao na izborima, prihvatila je rezultate, uz ocjenu da odluka o produženju glasanja zaslužuje dodatnu istragu.