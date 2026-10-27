Brazilska federalna policija provjerava da li je poraženi predsjednički kandidat Flavio Bolsonaro napustio zemlju nakon pobjede Lule da Silve.

Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Brazilska federalna policija istražuje da li je Flavio Bolsonaro, koji je poražen na izborima održanim u nedjelju, napustio Brazil, dok je jedan argentinski list objavio da je senator napustio zemlju preko granice sa Argentinom.

Brazilske vlasti su u kontaktu sa argentinskim vlastima kako bi provjerile da li postoji evidencija o tome da je Bolsonaro ušao u susjednu zemlju, ali do sada nije pronađena nikakva zvanična potvrda o tome, prenio je G1 globo.

Luiz Inasio Lula da Silva pobijedio je u drugom krugu izbora sa 51,8 odsto glasova, dok je Flavio Bolsonaro osvojio 48,2 posto.

Bolsonaro je najprije najavio osporavanje rezultata, a zatim odustao od toga. U toku su istražne radnje kako bi se utvrdilo gdje se trenutno nalazi brazilski senator, sin bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara koji se nalazi u zatvoru. Senatorovi saradnici, međutim, negiraju da je on otputovao van Brazila.

Sudija brazilskog Vrhovnog saveznog suda (STF) Aleksander de Moraes naložio je juče senatoru da preda svoje pasoše, kao dio postupka u okviru kojeg se Flavio Bolsonaro istražuje zbog svog odnosa sa advokatom Vilerom Tomazom, a u vezi sa navodnom šemom koja uključuje Tomazove kompanije i sportsko klađenje.

Njih dvojica su potvrdili da su prijatelji, ali su negirali da su poslovni partneri, kao i da su počinili bilo kakvo nezakonito djelo.

Flavio je takođe formalno pod istragom u slučaju "Dark Horse", u kojem je bivši vlasnik banke "Banco Master", Danijel Vorkaro, koji se trenutno nalazi u zatvoru, navodno prebacio oko 61 milion brazilskih reala na zahtjev senatora, za potrebe snimanja biografskog filma o Žairu Bolsonaru.

Kako se navodi, federalna policija u okviru ovog slučaja istražuje sumnje na pranje novca, utaju poreza, korupciju i druga moguća krivična djela.

Odbrana Flavia Bolsonara tvrdi da je donacija realizovana u skladu sa zakonskim procedurama, između privatnih subjekata, kao i da pritom nije korišćen novac iz javnih sredstava.

(Tanjug/Mondo)