Posada teškog vojnog transportera tipa "atlas" poslala je međunarodni signal za hitne situacije ubrzo nakon napuštanja baze Boskomb Daun, nakon čega je uslijedilo višesatno kruženje na visini većoj od tri kilometra.

Izvor: Jerry Andre / imago stock&people / Profimedia

Avion britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) iznenada je proglasio vanredno stanje tokom leta nakon poletanja iz vojne baze, piše Miror.

Erbas A400M Atlas poletio je u ponedeljak nešto prije 14 časova iz vojne baze Boskomb Daun u Ejmsberiju, u grofoviji Viltšir, nakon čega je, na visini nešto manjoj od 11.000 stopa (oko 3.350 metara), aktivirao kod 7700, univerzalni signal za vanrednu situaciju u vazduhu. Za sada nije poznato zbog čega je ovaj kod aktiviran na letu RRR4952.

Piloti koriste kod 7700 kada se avion suoči sa vanrednom situacijom koja zahtijeva hitan prioritet u vazdušnom saobraćaju i pomoć kontrole letenja. Takve situacije mogu uključivati mehaničke kvarove, bezbjednosne pretnje u avionu, hitne medicinske slučajeve ili druge nejasne okolnosti koje mogu dovesti do pogoršanja situacije.

[SQ7700]Operator: Royal Air ForceFlight: RRR4952Aircraft: A400 (ZM417) Airbus A400M AtlasOrigin: QUA From Amesbury, United Kingdom#squawk7700 #RRR4952 #ZM417 #QUA https://t.co/UdZBB0hsJ9 — Squawk7700.com (@Squawk7700com)October 26, 2026

Ovaj kod funkcioniše kao svojevrsni tihi signal "mayday", koji upozorava kontrolu letenja da oslobodi vazdušni prostor i obavijesti hitne službe na zemlji. Avion se zatim usmjerava ka najbližoj odgovarajućoj pisti.

Prema podacima sajta squawk7700.com, Erbas je aktivirao kod oko 14.30 časova.

Letjelica je potom više puta kružila iznad Vorminstera i Vilija, što je radila i pre proglašenja vanredne situacije. Prema poslednjim dostupnim informacijama, avion je i u 15.55 časova nastavio da kruži iznad tog područja, dok je kod za vanrednu situaciju i dalje bio aktivan.

U četvrtak je i britanski borbeni avion Tajfun proglasio vanredno stanje tokom leta iznad Sjevernog mora, nakon sudara sa pticom tokom rutinskog trenažnog leta. Pilot je aktivirao kod 7700, nakon čega se letjelica vratila u bazu RAF Koningsbi u Linkolnširu.