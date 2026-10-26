Američki predsjednik Donald Tramp oštro je napao Norvešku na predizbornom skupu u Mičigenu, izražavajući bijes jer mu ni ove godine nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp u nedelju je na predizbornom skupu u Mičigenu oštro napao Norvešku, ponovo izražavajući nezadovoljstvo zbog toga što nije dobio ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir.

Govoreći pred okupljenima u dvorani "McMorran Place Arena" u Port Hjuronu, Tramp je ponovio svoju tvrdnju da je zaustavio osam ratova, te otkrio da je prvoj dami Melaniji Tramp nedelju dana prije objave dobitnika rekao kako bi mu bila velika čast da osvoji Nobelovu nagradu za mir.

Tramp: Norveška je us*ana zemlja

Američki predsjednik ponovo se osvrnuo i na advokaticu za ljudska prava Navi Pilaj, ovogodišnju dobitnicu nagrade, nazvavši je "ženom za koju niko nikada nije čuo". Pritom je ustvrdio da se pitao: "A šta je sa mnom? Dodjeljuju li se dvije nagrade?"

Tramp je potom direktno napao Norvešku.

"Iskreno, Norveška je grozna. Norveška je zapravo postala us*ana zemlja", izjavio je američki predsjednik, koristeći izraz kojim se ranije služio i govoreći o zemljama poput Haitija, Somalije i Jemena.

Govoreći o useljavanju, Tramp je rekao da bi prihvatio dolazak ljudi iz Danske, ali da ne želi "nikoga iz Norveške" niti želi "da ima ikakve veze s Norveškom" zbog toga što mu nije dodijeljena Nobelova nagrada.

Norveška vlada je više puta naglasila da Nobelov komitet deluje nezavisno te da država nema ulogu u odlučivanju o dobitnicima nagrade.

Tramp tvrdi da je zaslužio osam Nobelovih nagrada

Nakon što je početkom oktobra objavljeno da je Navi Pilaj dobitnica Nobelove nagrade za mir, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio duži komentar u kojem je osporio odluku komiteta.

"Ne znam ništa o toj ženi, a ne zna ni niko drugi! Zapravo, koliko mi je poznato, niko nikada nije čuo za nju, osim po tome što očigledno mrzi Izrael", napisao je Tramp.

Dodao je da je, prema njegovom mišljenju, trebalo da dobije "osam Nobelovih nagrada za mir, a ne samo jednu", te odluku opisao kao "neizbrisivu mrlju na Norveškoj koja nikada neće biti zaboravljena".

Dan posle ponovo je ustvrdio da je zaustavio osam ratova i izrazio nezadovoljstvo zbog toga što mu nagrada nije dodijeljena.

Nezadovoljstvo nagradom povezao i s Grenlandom

Trampovo nezadovoljstvo Nobelovim komitetom nije novo. U januaru je norveškom premijeru Jonasu Garu Storeu poslao pismo u kojem je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što prethodne godine nije dobio Nobelovu nagradu za mir.

"S obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodjeli Nobelovu nagradu za mir, iako sam zaustavio osam ratova i više od toga, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru", napisao je Tramp.

Njegova izjava je protumačena kao povezivanje pretnji preuzimanjem Grenlanda silom sa nezadovoljstvom zbog odluke o Nobelovoj nagradi.

Tramp je pritom dodao da će mir "uvijek biti na prvom mjestu", ali i da sada može da razmišlja o onome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države.

Dobitnica Nobelove nagrade predala Trampu svoju medalju

Prošlogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir bila je venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, koja se u januaru sastala sa Trampom u Bijeloj kući, nekoliko nedelja nakon američke operacije usmjerene na zarobljavanje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Tokom susreta Mačado je Trampu uručila svoju Nobelovu medalju. Američki predsednik izjavio je da mu je Marija predala nagradu za njegov rad te taj potez opisao kao "predivan gest uzajamnog poštovanja".

Međutim, Nobelov komitet potom je pojasnio da se nagrada ne može oduzeti, dijeliti ni prenijeti na drugu osobu.

"Nobelova nagrada se ne može opozvati, dijeliti ni prenijeti na druge. Nakon što je objava dobitnika objavljena, odluka ostaje trajna", poručio je komitet.

Time je dodatno naglašeno da, bez obzira na Trampove tvrdnje i gest Mačado, zvanična odluka o dobitniku Nobelove nagrade ostaje nepromijenjena.