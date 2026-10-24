Šef IAEA Rafael Grosi izjavio je da bi upotreba nuklearne energije mogla da se utrostruči do 2060. godine usljed razvoja vještačke inteligencije i elektrifikacije.

Izvor: Youtube/TRT World/Printscreen

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi rekao je u petak u UN da bi upotreba nuklearne energije mogla više nego da se utrostruči do 2060. godine.

Grosi je u godišnjem izvještaju agencije Generalnoj skupštini UN naveo da će taj rast pokretati elektrifikacija, data centri koje napaja vještačka inteligencija i "apetit tehnoloških kompanija za pouzdanom energijom bez ugljenika".

Prema njegovim riječima, sve veći broj država vidi nuklearnu energiju kao ključnu za jačanje energetske bezbjednosti. Naglasio je da je ona u rangu sa solarnom energijom i "bezbjednija od svake druge opcije". Direktor IAEA naveo je i trenutne podatke o globalnoj proizvodnji električne energije iz nuklearnih postrojenja.

"U 2025. godini više od 400 operativnih reaktora u više od 30 zemalja proizvelo je 10 odsto globalne električne energije i četvrtinu električne energije s niskim emisijama ugljenika", rekao je Grosi, dodajući da je više od 60 novih reaktora u izgradnji i da su projekcije budućih nuklearnih kapaciteta znatno povećane, javlja Klix.

Osim miroljubive upotrebe nuklearne energije, Grosi je govorio o nuklearnim programima Irana i Sjeverne Koreje, prijetnjama nuklearnoj bezbjednosti zbog rata u Ukrajini, kao i o izvještajima da pojedine druge zemlje razmatraju nabavku nuklearnog oružja.

Za Iran je rekao da je obavljen neophodan tehnički posao za diplomatski sporazum i pozvao strane da se vrate pregovorima, uz neizostavnu ulogu IAEA u verifikaciji. Upozorio je i da program Sjeverne Koreje bez nadzora agencije pokazuje kakve su posljedice kršenja rezolucija Savjeta bezbjednosti UN.

Govoreći o Ukrajini, posebno je izdvojio nuklearnu elektranu Zaporožje, najveću u Evropi, koja je, kako je rekao, i dalje "u nesigurnom položaju" zbog čestih gubitaka napajanja, ograničenih rezervi dizela i vojnih aktivnosti koje prijete postrojenju i zaposlenima.

Grosi je pozitivno ocijenio napredak u razjašnjavanju pitanja o nuklearnim aktivnostima Sirije nakon gotovo dvije decenije neizvjesnosti. To je povezao sa saradnjom s vladom privremenog predsjednika Ahmada el Šare, nakon što je vlast Bašara el Asada svrgnuta u decembru 2024. godine.

(Mondo)