NASA ubrzava pripreme za povratak na Mjesec 2028. godine. U trci za lunarni lender učestvuju SpaceX i Blue Origin, a ključna testna misija u Zemljinoj orbiti zakazana je za 2027.

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NASA je objavila nove detalje o pripremama za dva lunarna lendera koje razvijaju konkurentske kompanije "Blue Origin" i "SpaceX", kao i o sopstvenoj raketi i letjelici koje moraju biti spremne za ključnu testnu misiju sledeće godine. Šef agencije Džared Ajzakman potvrdio je da NASA ostaje pri planu lansiranja misije u nisku Zemljinu orbitu 2027. godine, što je preduslov za sletanje posade na Mjesec 2028. godine.

"Ne zavaravamo se da će više vremena, više novca i manje letova naš rad učiniti bezbjednijim ili ostvarivijim", izjavio je Ajzakman na konferenciji za novinare, piše CNN.

"Blue Origin" i "SpaceX" imaju sa NASA-om ugovore vrijedne više milijardi dolara za razvoj letjelica koje će prevoziti astronaute sa Oriona na Mjesečevu površinu.

"Svaki dobavljač i partner mora razumjeti da će im osoblje NASA-e pokucati na vrata ako probiju rokove. Neće doći samo da posmatraju, pišu izvještaje ili osnivaju odbore, nego će zasukati rukave i rješavati probleme", rekao je Ajzakman.

NASA je ranije ove godine izmijenila planove za sletanje na Mjesec dodavanjem testne misije Artemis III za 2027. godinu. Tokom nje će astronauti u niskoj Zemljinoj orbiti testirati spajanje Oriona sa eksperimentalnim verzijama lendera koje razvijaju "Blue Origin" i "SpaceX".

Dva konkurenta, dva različita lendera

Testna misija trajaće oko 14 dana i uključivaće lansiranje tri velike rakete, kao i spajanje i odvajanje Oriona sa dva eksperimentalna vozila.

"Ovo je vjerovatno najsloženija kampanja lansiranja ikad pokrenuta", izjavio je Džeremi Parsons, rukovodilac NASA-inog programa Artemis.

Artemis III poslužiće kao generalna proba za misiju Artemis IV, koja bi 2028. godine trebalo da označi prvo sletanje astronauta na Mjesec od 1972. godine, kada je završen program Apolo.

"SpaceX", koji je prvi obezbijedio ugovor za sletanje na Mjesec još 2021. godine, razvija Starship. Reč je o ogromnom sistemu koji se sastoji od pogonske rakete Super Heavy i gornjeg dela, letjelice Starship visoke 52 metra. Ta letelica bi trebalo da služi i kao lunarni lender.

"Blue Origin" razvija Blue Moon Mark 2, visine oko 16 metara, čiji dizajn više podsjeća na klasične lunarne lendere iz programa Apolo. Njegov razvoj takođe još uvijek zahtijeva niz testiranja prije nego što bude spreman za prevoz astronauta.

NASA pojednostavljuje sisteme i ubrzava pripreme

Obe letjelice moraju proći brojne tehnološke demonstracije prije misija Artemis III i Artemis IV. Nijedna još nije obavila let sa posadom, niti se spajala sa letjelicom u kojoj se nalaze astronauti.

NASA je potvrdila i promjene u drugim djelovima programa, uključujući ubrzanje proizvodnje i prilagođavanje rakete SLS i letjelice Orion.

Odobrena je i pojednostavljena, lakša verzija svemirskih odijela koja razvija kompanija Axiom iz Hjustona. Ona bi trebalo da bude brže spremna za prve misije sletanja, dok će se naprednija verzija razvijati za buduće lunarne ekspedicije.

Parsons je naglasio da NASA nastoji da pojednostavi gotovo sve djelove programa, ali da upravo lunarni lenderi trenutno određuju raspored misija.

Prenos goriva u orbiti jedan je od najvećih izazova

"SpaceX" u predstojećim mjesecima mora da dovrši prototip Starshipa za misiju Artemis III i da sprovede testiranja nogu za sletanje i vazdušne komore. Istovremeno planira nove testne letove i prvu demonstraciju prenosa goriva između dva Starshipa u Zemljinoj orbiti.

Takav prenos ekstremno hladnog goriva između dve letelice nikada ranije nije izveden, a ključan je za slanje Starshipa na Mesec. "SpaceX" prvu demonstraciju očekuje početkom 2027. godine.

Za lunarno sletanje biće potrebno više lansiranja radi dopune goriva. Ranije procjene stručnjaka kretale su se između 10 i 40 letova, ali je Ilon Mask ove nedelje objavio da bi bilo dovoljno šest do osam lansiranja.

Zvaničnici NASA-e podržali su tu procjenu, ali su upozorili da konačan broj neće biti poznat dok se ne dovrše testiranja.

"Blue Origin" takođe mora da reši složene tehničke izazove. Njegov Blue Moon Mark 2 moraće u Zemljinoj orbiti da se poveže sa najmanje tri pogonska stepena.

Kompanija mora da sprovede i odloženi test manje, teretne verzije Blue Moon Mark 1, kao i da pripremi sisteme za održavanje života u većem lenderu.

Tokom misije Artemis III astronauti će preći iz Oriona u testnu verziju Blue Moon Mark 2 kako bi proverili njene sisteme. NASA ne planira isti postupak sa Starshipom, već će se sa njim sprovesti test spajanja bez prelaska posade.

Ko će prvi odvesti astronaute na Mesec?

Nakon misije Artemis III, oba lendera bi trebalo da sprovedu bespilotna testiranja sletanja na Mjesec.

NASA još nije odlučila koju će letjelicu koristiti za Artemis IV. Agencija je odustala od ranijeg rasporeda koji je prednost davao kompaniji "SpaceX" i odabraće lender koji prvi bude dovoljno spreman.

Prvo sletanje astronauta planirano je za početak 2028. godine, a drugo bi trebalo da usledi kasnije iste godine. Ipak, raspored ostaje zahtjevan, a moguća su dalja odlaganja.

U pozadini ubrzavanja programa nalazi se i nadmetanje sa Kinom, koja planira da pošalje svoje astronaute na Mesec do 2030. godine.

NASA zbog toga nastoji da poveća tempo testiranja i ukloni prepreke koje bi mogle da odlože povratak ljudi na Mjesečevu površinu.