Veliki požar zahvatio je čuveno "Orlovo gnijezdo", bivše planinsko odmaralište Adolfa Hitlera u Bavarskoj. Njemačka policija uhapsila je osumnjičenog, a sa vatrom se bori oko 200 vatrogasaca.

Izvor: PETER KNEFFEL/DPA

Nemačka policija izvijestila je da je privela osumnjičenog nakon što je izbio požar u istorijskom planinskom objektu poznatom kao "Orlovo gnijezdo", koji su nacistički zvaničnici, uključujući diktatora Adolfa Hitlera, koristili kao mjesto za odmor.

Oko 200 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi borilo se u petak sa vatrenom stihijom u području Berhtesgadena, u južnoj njemačkoj saveznoj državi Bavarskoj, nakon što je objekat poznat kao Kelštajnhaus (Kehlsteinhaus) zahvatio požar, izvijestila je policija.

Prema snimcima sa meteorološke kamere, požar je i dalje bjesnio u zgradi u ranim jutarnjim satima u subotu. Fotograf agencije AFP izvijestio je da je policija blokirala pristup putu koji vodi prema lokaciji, dok je na samom vrhu padao snijeg.

Policija privela osumnjičenog, uzrok požara se istražuje

Policija u saopštenju navodi da istražuje da li je osumnjičeni, koji je priveden u blizini mjesta događaja, povezan sa izbijanjem požara. Za sada nema informacija o mogućem motivu. Policija je dodala da niko nije povrijeđen.

Prema navodima policije, detektor dima u zgradi aktivirao je protivpožarni alarm u petak oko 21:50 časova po lokalnom vremenu. Dolazeći na mjesto događaja, vatrogasci su uočili plamen koji se visoko uzdizao u vazduh. Kad su stigli, zatekli su zgradu "potpuno zahvaćenu plamenom".

Pristup lokaciji - smještenoj na nadmorskoj visini od 1.834 metra - kao i samo gašenje požara, predstavljali su veliki izazov, izjavila je portparolka policije Liza Majer. "U zgradu je moguće ući jedino uz korišćenje teške zaštitne opreme za disanje", objasnila je.

German police have detained a suspect after a major fire broke out at Adolf Hitler’s former Alpine retreat, the Eagle’s Nest, in Bavaria on Friday night.The building was engulfed in flames, with around 200 emergency personnel deployed. Difficult terrain hampered firefighting efforts, and the blaze was still burning early Saturday. No injuries were reported.Police are investigating whether the suspect was involved in starting the fire. — Clash Report (@clashreport)October 24, 2026

Istorijski objekat izgrađen za nacističke zvaničnike

Objekat, izgrađen 1938. godine kao gostinjska kuća za nacističke zvaničnike i njihove goste, smješten je u spektakularnom alpskom pejzažu i odvojen je od Hitlerove obližnje ljetnje rezidencije, poznate kao Berghof.

Kelštajnhaus je danas u vlasništvu savezne države Bavarske, a nakon rata proglašen je istorijskim spomenikom koji podsjeća na nacistički period.

Pripadnici hitnih službi nisu zatekli nikoga unutar zgrade. "Kriminalistička istraga je u toku", rekla je Majer. Nedugo nakon izbijanja požara, "jedna sumnjiva osoba privukla je pažnju istražitelja", izvijestila je policija. Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, policajci su po dolasku na mjesto događaja naišli na motociklistu.

Zgrada je preživjela Drugi svjetski rat bez oštećenja

Zgrada, koja je postala poznata zahvaljujući brojnim posleratnim američkim filmovima, pruža izuzetan pogled na slikovit planinski pejzaž - što je u oštroj suprotnosti sa užasima Trećeg rajha, čije su antisemitske, rasističke i ekspanzionističke politike uzrokovale smrt miliona ljudi i dovele do holokausta.

Izgrađen od kamena i granita, objekat je bio osmišljen tako da ostavi snažan utisak na strane diplomate. Zgrada je preživjela Drugi svjetski rat bez ikakvih oštećenja.

Od 1952. godine na tom mjestu radi restoran, a izložba na samoj lokaciji prikazuje istoriju zgrade. Do lokacije turisti mogu doći isključivo autobusom.