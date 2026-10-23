Snimak susreta Volodimira Zelenskog i švedskog kralja Karla XVI Gustava ponovo je izazvao polemiku na društvenim mrežama zbog navodnog incidenta koji je privukao pažnju.

Izvor: Volodymyr Zelenskyy/X/printscreen

Na društvenim mrežama ponovo se proširio snimak susreta ukrajinskog predsednika i švedskog kralja Karla XVI Gustava, uz tvrdnje da je Volodimir Zelenski navodno pljunuo u pravcu kraljevih nogu nakon što je monarh odbio da se rukuje sa njim.

Snimak je 22. oktobra na društvenoj mreži X ponovo objavila ruska državna medijska mreža RT, uz poruku:

"Čini se da Zelenski pljuje prema nogama švedskog kralja Karla XVI Gustava nakon što je kralj odbio da se rukuje sa njim."

Zelensky appears to spit toward feet of Sweden’s King Carl XVI Gustaf after the king refused to shake his handCarl XVI Gustaf just stared in disbeliefThe internet is now debating whether Zelensky really spat or not https://t.co/XZhACFexVj — RT (@RT_com)October 22, 2026

"Karl XVI Gustav samo je gledao u nevjerici. Na internetu se sada raspravlja o tome da li je Zelenski zaista pljunuo ili nije", navedeno je u objavi.

Video je za kratko vrijeme privukao ogromnu pažnju. Prema podacima koje je objavio britanski International Business Times, snimak je imao najmanje 3,7 miliona pregleda, oko 12.000 lajkova, 2.700 sačuvanih objava i 2.500 citiranja.

Međutim, ispostavilo se da snimak nije nov, prenio je IB Times.

Šta se zapravo dogodilo?

Sporni snimak nastao je 17. aprila 2026. godine, tokom posjete švedskog kralja ukrajinskom gradu Lavovu.

Kralj Karl XVI Gustav doputovao je u Ukrajinu u pratnji ministarke spoljnih poslova Marije Malmer Stenergard, kako bi razgovarao o podršci toj zemlji. Bila je to prva posjeta vladajućeg švedskog monarha Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako kralj izlazi iz automobila i prilazi Zelenskom. Ukrajinski predsjednik, kako se čini, najmanje dva puta pruža ruku, dok kralj drži ruke ispred sebe i namiješta sako, zbog čega se stiče utisak da izbjegava rukovanje.

For the second time since the restoration of our independence, King Carl XVI Gustaf of Sweden has come to Ukraine. A government delegation also accompanied him. I thank His Majesty for his visit and for supporting our people. Sweden is among the five largest donors in terms of support for our Armed Forces and our citizens. This is very important for our defense and resilience.Support for Ukraine and possibilities for strengthening the Air Force of Ukraine, including with Gripen aircraft, were among the key topics of the talks. We also discussed continued humanitarian support and energy assistance.Particular attention was paid to defense cooperation. Ukraine is interested in a long-term, mutually beneficial partnership that will strengthen the defense capabilities of both Ukraine and Sweden. I informed the King about Ukraine’s security agreements with countries in the Middle East and the Gulf region, as well as European countries. We are ready to share our experience and technologies with Sweden and to expand cooperation in the defense industry. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)April 17, 2026

Nakon toga Zelenski se okreće prema kralju i razgovara sa njim, a pojedini korisnici društvenih mreža tvrde da je u jednom trenutku pljunuo u blizini njegovih nogu.

Ipak, ne postoje potvrđeni dokazi da je Zelenski zaista pljunuo, dok je snimak koji se dijeli na internetu montiran na način koji stvara pogrešan utisak o rukovanju.

Pojavio se i originalni snimak

Zelenski je još 17. aprila objavio video susreta na kojem se jasno vidi da se rukovao sa švedskim kraljem i članovima njegove delegacije.

"For the second time since the restoration of our independence, King Carl XVI Gustaf of Sweden has come to Ukraine", napisao je tada Zelenski, odnosno: "Po drugi put od obnove naše nezavisnosti, kralj Švedske Karl XVI Gustav došao je u Ukrajinu."

Zahvalio je švedskom monarhu na posjeti i podršci ukrajinskom narodu, ističući da je Švedska među pet najvećih donatora pomoći ukrajinskoj vojsci i građanima.

Tokom sastanka razgovarano je o humanitarnoj i energetskoj pomoći, kao i o borbenim avionima Gripen, koje proizvodi švedska kompanija Sab.

Zelenski je poručio i da je Ukrajina spremna da sa Švedskom podijeli svoja iskustva i tehnologije.

Oglasili se iz švedskog kraljevskog dvora

Tvrdnje da je kralj odbio rukovanje sa Zelenskim demantovane su još u aprilu.

Margareta Torgren, šefica informativne službe švedskog kraljevskog dvora, izjavila je za javni servis SVT da su takve tvrdnje "netačne i ružne", dodajući da se susret upravo na taj način predstavlja u Rusiji.

Uprkos tome, stari snimak ponovo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici zatražili su i provjeru od četbota Grok, koji je odgovorio da je riječ o montiranom snimku iz aprila 2026. godine i da originalni materijal, fotografije agencije AFP i zvanični izvori potvrđuju da su se Zelenski i kralj rukovali.

Kada je riječ o navodnom pljuvanju, ni na osnovu dostupnih snimaka ni prema drugim proverenim izvorima nije potvrđeno da se takav incident dogodio.