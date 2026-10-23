Ukrajinski vojnik Konstantin Vlasenko (49) proveo je gotovo osam mjeseci skrivajući se u ruševinama škole, a nakon što je izgubio oba stopala, izvučen je sa fronta u nesvakidašnjoj akciji spasavanja dronom.

Izvor: NDTV/Youtube/prinscreen

Ukrajinski vojnik Konstantin Vlasenko (49) proveo je 491 dan na frontu, od čega gotovo osam mjeseci u skrovištu ispod kotla razrušene škole. Nakon što je u napadu ruskog drona izgubio jedno stopalo, a drugo kasnije sam amputirao kako bi preživio, spasen je 4. oktobra u neobičnoj operaciji u kojoj je korišćen veliki dron sposoban da podigne čovjeka.

Prema pisanju Rojtersa, riječ je o prvoj poznatoj evakuaciji vojnika iz vazduha pomoću drona, kako tvrde ukrajinski komandanti.

Vlasenko se trenutno oporavlja u bolnici u Harkovu, gdje je novinarima opisao mjesece provedene u gotovo potpunoj izolaciji, pod stalnom prijetnjom napada.

"Već sam bio sahranio samog sebe. Znao sam da više nema nade", rekao je vojnik iz bolničkog kreveta, gledajući u svoje zavijene noge.

Mjeseci provedeni u ruševinama škole

Vlasenko je pripadnik 30. mehanizovane brigade ukrajinske vojske, raspoređene u Harkovskoj oblasti. Na položaj na liniji fronta stigao je u maju prošle godine, gdje se pridružio saborcu poznatom pod nadimkom Baski.

Njih dvojica boravila su u skučenom zemunici, a hranu i druge potrepštine dobijali su pomoću dronova. Među pošiljkama su se povremeno nalazili i čokolada i cigarete.

Kada je tokom jeseni prošle godine trebalo da budu zamijenjeni drugim vojnicima, dvojica vojnika poslatih na njihov položaj poginula su na putu. Prema Vlasenkovim riječima, stradala su i dvojica vojnika koja su potom pokušala da preuzmu njihova tijela.

"Tada se sjećam da sam shvatio da će to definitivno biti prekretnica. Da više niko neće izaći", ispričao je.

Nakon deset mjeseci provedenih zajedno, Vlasenko i njegov saborac bili su primorani da napuste položaj sredinom februara, kada im je sklonište poplavljeno. Utočište su pronašli u oštećenoj školskoj zgradi.

Međutim, ruski izviđački dron ubrzo ih je uočio dok su izlazili da preuzmu paket sa hranom i suvom odjećom.

Uslijedio je napad drugog drona, u kojem je Baski poginuo na svoj 50. rođendan. Vlasenko je teško ranjen.

Sam sebi amputirao stopalo

U eksploziji je izgubio levo stopalo, dok je desnu nogu teško povrijedio prilikom pada.

Jedva sposoban da se kreće, uspio je da pronađe zaklon u otvoru veličine približno 80 puta 60 centimetara, ispod metalnog kotla koji je nekada služio za grijanje škole.

Vremenom se stanje njegovih povreda pogoršavalo. Prema njegovim riječima, tkivo leve noge počelo je da propada, dok je desna potkoljenica bila toliko oštećena da je kost virila iz rane.

Izvor: NDTV/Youtube/prinscreen

Posle približno tri mjeseca odlučio je da sam amputira desno stopalo nožem, a zatim je upotrebio podvez kako bi zaustavio krvarenje.

"Morao sam da ga amputiram jer se samo vuklo za mnom. Noga se toliko vukla da je kost sve više virila", rekao je Vlasenko.

"Tako više nisam imao nijedno stopalo", dodao je.

Dva pokušaja spasavanja završila se neuspješno

Dok je Vlasenko gubio nadu da će se izvući, njegovi komandanti pokušavali su da pronađu način da ga evakuišu.

Zbog velikog broja ruskih dronova na tom području, izvlačenje ranjenika automobilima ili oklopnim vozilima bilo je izuzetno opasno.

Ukrajinske jedinice pokušale su da dođu do njega pomoću dva bespilotna kopnena vozila, ali su oba uništena u napadima ruskih dronova.

Oficir koji je učestvovao u planiranju operacije, predstavljen samo pod nadimkom Aleks, rekao je da je spasavanje u jednom trenutku djelovalo nemoguće.

Tada su komandanti saznali za novi dron velike nosivosti koji proizvodi ukrajinska kompanija Gurzuf Defence.

Letjelica sa šest rotora mogla je da podigne teret težine do 90 kilograma i preveze ga na udaljenost do 25 kilometara.

Plan je bio da Vlasenka, za kojeg su procijenili da ima oko 70 kilograma, prevezu 15 kilometara dalje od linije fronta.

Dron ga podigao 70 metara iznad zemlje

Početkom oktobra Vlasenko je među redovnim pošiljkama dobio neobičan paket. U njemu su se nalazili specijalni pojas za evakuaciju i telefon sa snimljenim uputstvima za njegovu upotrebu.

Dan kasnije, 4. oktobra, iznad njegovog skloništa pojavio se veliki dron sa šest rotora.

Vlasenko je pričvrstio pojas za karabiner na sajli letjelice, nakon čega ga je dron podigao na visinu od oko 70 metara.

Tri manja drona pratila su glavnu letjelicu kako bi odvlačila pažnju ruskih dronova, dok su druge ukrajinske jedinice tokom dva sata gađale poznate položaje sa kojih su djelovali neprijateljski dronovi.

Nakon približno 15 minuta leta, dron sa ranjenim vojnikom stigao je na bezbjedniju lokaciju, udaljenu 15 kilometara. Tačno mjesto slijetanja nije objavljeno iz bezbjednosnih razloga.

Vlasenko je priznao da ga je tokom leta najviše plašila jedna mogućnost.

"Nisam se plašio da ću pasti, recimo negdje u šumu, toga se nisam plašio. Ali plašio sam se da ću pasti u vodu, jer ne znam da plivam", rekao je.

Ukrajinska vojska potvrdila je njegovu priču o ranjavanju i spasavanju, a operacija je zabilježena kamerom postavljenom na dron. Rojters, međutim, navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi sve detalje Vlasenkovog svjedočenja.