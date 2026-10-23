Donald Tramp na predizbornom skupu u Južnoj Karolini iznenadio je prisutne neartikuliranim zvucima tokom govora.

Izvor: @HQNewsNow/X

Američki predsjednik Donald Tramp u srjiedu je na predizbornom skupu u Južnoj Karolini održao potpuno nesuvisao govor pun neartikulisanih zvukova, piše Yahoo News. Nakon što je u samo dva mjeseca odradio čak 20 predizbornih skupova, vidno iscrpljeni 80-godišnji američki predsjednik počeo je u svoje ionako nepovezane govore da ubacuje neartikulisane zvuke.

U jednom trenutku delovalo je kao da je usred rečenice doživio kratak spoj. Umjesto da izgovori ime bivše guvernerke Niki Hejli, Tramp je ispustio čudan zvuk nalik na gušenje.

"Rekao bih da je 90 odsto razloga zašto sam uzeo guvernerku... EHHH", rekao je Tramp. "Uzeo sam guvernerku i poslao je u Ujedinjene nacije zato što sam htio da ovaj čovjek, htio sam da taj čovjek postane guverner."

Trump makes an indescribable sound effect:"I'd say 90% of the reason I took the governor-- EUHHH" https://t.co/TO2S8P2W1g — Headquarters (@HQNewsNow)October 21, 2026

Tramp je i ranije redovno pogrešno izgovarao ili pisao njeno ime, a u poslednje vrijeme sve češće zaboravlja imena kandidata koje je lično došao da podrži.

Kasnije tokom govora je vojne udare na navodne krijumčare droge na moru opisao jednim od svojih omiljenih zvučnih efekata:

"Srezali smo dotok smrtonosne droge koja stiže morem za 97... piju, piju, piju. Devedeset i sedam odsto", rekao je Tramp. Ovu brojku ponavlja već mjesecima, iako je zvanični izvještaji samog Pentagona uopšte ne potvrđuju.

Trump on military strikes on boats: Pew Pew Pew https://t.co/tIybC4OGuM — Acyn (@Acyn)October 22, 2026

Zvučni efekti umjesto objašnjenja za naftu

Nakon toga činilo se kako je Tramp odustao od pretvaranja da je prolaz tankera kroz Ormuski moreuz obnovljen, a odustao je i od pokušaja da to uopšte sroči riječima.

"O, a kad Iran završi... BUM!", uzviknuo je Tramp, oponašajući rukama nagli pad. "Nafta", dodao je.

Trampov navodni "šestonedeljni rat" protiv Irana, koji se otegao na gotovo osam mjeseci, doveo je do dugotrajnog rasta cijena energenata, što je republikance uoči predstojećih izbora za Kongres gurnulo u ogromne probleme. Pritom nije pomogao ni Trampov očajnički potez ukidanja sankcija na uvoz ruske nafte. Iako Tramp i dalje obećava da je kraj rata blizu, pregovori još uvijek traju.

"Trampov okean" i mešanje Nobela i Pulicera

Govoreći pred hiljadama okupljenih, Tramp je nepovezano pričao o tome kako želi da preimenuje Atlantski okean u "Trampov okean", i tvrdio da je trebalo da dobije "Pulicerovu nagradu za mir", koja ne postoji. Mislio je na Nobelovu nagradu za mir, za kojom godinama žudi.

(Index/MONDO)