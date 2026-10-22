Nove optužbe stručnjaka i bliskih saradnika ukazuju da je direktor "Ošen-gejta" svjesno napravio nebezbjednu podmornicu i rizikovao živote putnika kako bi po svaku cijenu postao dio mitologije o Titaniku.

Izvor: Profimedia/Paul Daly/Daly Paul/CP/ABACA

Direktor kompanije "Ošengejt" Stokton Raš oduvijek je planirao da pogine kod slavne olupine kako bi postao dio "mitologije Titanika", tvrdi njegov blizak prijatelj, koji ga optužuje da je ubio bogate turiste koji su dali velike svote da bi se ukrcali u njegovu "mišolovku za milijardere" - podmornicu "Titan".

Stokton Raš, milioner i inženjer, želio je da postane dio "mitologije Titanika" tako što je konstruisao improvizovanu podmornicu koja bi implodirala kada bi je spustio na morsko dno, na dubinu od oko 3.810 metara, tvrdi Karl Stenli, njegov dugogodišnji prijatelj i stručnjak za komercijalne podmornice, prenosi "Njujork post".

Izvor: Profimedia

"On je zapravo bio dobar inženjer i ta mašina je uradila upravo ono za šta ju je projektovao... Postavio je novi standard za odlazak uz spektakularan prasak", rekao je Stenli piscu Metjuu Gevinu Frenku za njegovu novu knjigu "Potopljeni: Čudo, opsesija i ubistvo u svijetu amaterskih podmornica".

"Želio je da pogine kod olupine Titanika"

Stenli je rekao Frenku da je Raš "želio da pogine" kod slavne olupine broda koji je potonuo u aprilu 1912.

"Njegov ego bio je toliko veliki da je bio spreman da umre i ubije kako bi postao ključni lik ove priče. Želio je da umre kod olupine 'Titanika'. Što veći publicitet, to bolje. Nije samo ubio četvoro bogatih ljudi i za to dobio čitav milion dolara - svi oni postali su dio mitologije 'Titanika'", rekao je on, prenosi "Foks njuz".

Šta se dogodilo sa "Titanom"?

Podmornica "Titan" izgubila je kontakt sa pratećim brodom 18. juna 2023, dok se spuštala ka olupini "Titanika" u sjevernom Atlantiku, što je pokrenulo međunarodnu potragu. Ostaci podmornice pronađeni su četiri dana kasnije, a zvaničnici su saopštili da je došlo do implozije, odnosno urušavanja trupa usled ogromnog pritiska vode, i da je poginulo svih pet osoba koje su se nalazile u njoj:

Stokton Raš (61) , izvršni direktor "Ošengejta";

, izvršni direktor "Ošengejta"; Pol-Anri Naržole (77) , poznati francuski istraživač i stručnjak za "Titanik";

, poznati francuski istraživač i stručnjak za "Titanik"; Hamiš Harding (58) , britanski milijarder i avanturista;

, britanski milijarder i avanturista; Šahzada Davud (48) , biznismen i jedan od najbogatijih Pakistanaca;

, biznismen i jedan od najbogatijih Pakistanaca; Davudov sin Sulejman (19).

Putnici su za mjesto u podmornici "Titan" plaćali i do 250.000 dolara. "Titan" je nestao tokom ronjenja prema olupini "Titanika", na dubini od oko 3.300 metara, dok se olupina legendarnog broda nalazi na 3.880 m. Istraga američke Obalske straže kasnije je utvrdila da je tragedija mogla da bude spriječena.

"Titan je bio oružje za ubistvo"

Frenk je napisao da su Rašove ambicije išle dalje od sopstvene smrti. Prema njegovim riječima, ime podmornice "Titan" nije izabrano slučajno, već je preuzeto iz romana "Olupina Titana: Ili, uzaludnost" Morgana Robertsona iz 1898, u kojem izmišljeni britanski prekookeanski brod "Titan" udara u santu leda. Ta priča povlači očiglednu paralelu sa sudbinom pravog "Titanika".

Prema Stenliju, da bi produžio ovu priču i postao njen dio, Raš je morao da izazove više od sopstvene smrti - morao je svjesno da napravi plovilo osuđeno na propast, zaogrnuto imenom "Titan", i da ga upotrebi kao oružje za ubistvo, napisao je Frenk.

"Dakle, vjerujete da je Raš znao da će podmornica da implodira - da je to zapravo i namjeravao - i da je ubio sve koji su bili u njoj, uključujući i sebe, kako bi na najbolji način postao dio trajne mitologije 'Titanika'?", upitao je Frenk Stenlija.

"Ja znam da se upravo to dogodilo", odgovorio je Stenli.

On je takođe tvrdio da su "skoro svi" koji su radili za kompaniju "Ošengejt" znali šta će se dogoditi sa "Titanom", kao i da su se "svi oni us***li od straha" nakon implozije.

"Ubistvo je teško dokazati"

Brendi Jang, bivša američka federalna i državna tužiteljka, rekla je "Foks njuzu" da bi optužbu za ubistvo prvog stepena bilo teško dokazati jer je Raš i sam rizikovao život tokom zarona. Prema njenoj ocjeni, vjerovatnije bi bilo da se slučaj kvalifikuje kao ubistvo iz nehata.

"Moglo bi da se tvrdi da je možda riječ o ubistvu drugog stepena, uz dokazivanje prosto bezobzirnog, ekstremnog nemara - nečega što prevazilazi ubistvo iz nehata. To bi potencijalno mogao da bude pravni put", rekla je Jang.

Prošlog oktobra je američka Nacionalna uprava za bezbijednost saobraćaja (NTSB) objavila zvanični izvještaj da je podmornica "Titan" implodirala zbog lošeg inženjeringa i nedostatka testiranja. Istraga je utvrdila da je proces dizajna podmornice "Titan" bio "neadekvatan", što je dovelo do toga da podmornica ne ispunjava osnovne standarde sigurnosti i trajnosti.

Prema NTSB, “Ošengejt” nikad nije testirao Titan na stvarnim granicama pritiska, tako da nije znao njegovu pravu izdržljivost. Podmornica je već bila oštećena u vrijeme poslednje misije i trebalo je da bude povučena iz službe.

Poslednji trenuci posade "Titana"

Petoro putnika podmornice započelo je spuštanje do olupine "Titanika" u 8 ujutro 18. juna 2023. Jedan sat i 45 minuta nakon ronjenja, u 9.45 sati, kontakt je izgubljen. Američka mornarica je u tom trenutku registrovala zvuk implozije. Pet dana kasnije, ostaci podmornice pronađeni su na morskom dnu, 1.600 stopa od Titanika.

Putnici "Titana" vjerovatno su umrli istog trenutka, bez ikakvog pojma šta se dešava. Međutim, prema španskom stručnjaku za podmornice Hoseu Luisu Martinu, žrtve su bile svjesni predstojeće katastrofe oko minut prije eksplozije, nagomilane jedni na druge usled poniranja bez kontrole.

Manje od mjesec dana nakon nesreće, Kristin Davud, supruga Šahzade i Sulemanova majka, rekla je "Njujork tajmsu" da su putnici "Titana" proveli svoje poslednje trenutke slušajući muziku u potpunom mraku i posmatrajući bioluminiscentna stvorenja u dubini.