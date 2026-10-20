Australijsku poslanicu udario automobil ispred kancelarije, hitno se oglasio premijer.

Izvor: Mick Tsikas/AAPIMAGE

Australijsku poslanicu Helen Hejns (65) udario je automobil ispred njene kancelarije, piše "Skaj Njuz". Premijer Australije Entoni Albaneze je ovaj incident sa saobraćajnom nesrećom nazvao "napadom".

Ona je, prema dosad poznatim informacijama, bila na parkingu blizu svoje kancelarije u Vangarati, u saveznoj državi Viktoriji, kada ju je udarilo terensko vozilo. Oglasio se vršilac dužnosti nadzornika policije Viktorije Ešli Mejson.

"Za sada ovaj događaj tretiramo kao izolovan incident. Prema informacijama kojima raspolažemo, ne postoji trajna prijetnja po zajednicu", rekao je on.

Osumnjičen je muškarac (43) koji je uhapšen odmah nakon incidenta. On je poreklom iz Taravingija, mjesta u blizini Vang arate u Viktoriji, a u njegovom vozilu je pronađen nož.

"Kada je vozač izašao iz vozila, 43-godišnji muškarac iz Taravingija uhapšen je na licu mjesta, i to od strane prolaznika. Biće ispitan u vezi sa ovim događajem.

Žena je sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu. Policija je pronašla nož u unutrašnjosti vozila 'Tojota' i zaplijenila ga. Policija u ovoj fazi istražuje da li je riječ o namjernom činu", saopštila je policija.

Ko je Helen Hejns?

Helen Hejns je samostalni narodni poslanik koji predstavlja izbornu jedinicu Indi u Viktoriji, na jugoistoku Australije. Prvi put je izabrana u australijski Predstavnički dom 2019. godine, pa je ponovo izabrana 2022. i 2025. godine.

Prije ulaska u politiku je radila kao medicinska sestra i babica. Objavila je više naučnih radova o zdravlju majki.