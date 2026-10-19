Ubijeno šest osoba u Harkovu među kojima je i beba u kolicima, hitno se oglasio Zelenski i apelovao na Sjedinjene Države i Evropsku uniju da hitno zaustave rat sa Rusijom.

Izvor: X/bayraktar_1love/ZelenskyyUa/Printscreen

Poginulo je šest osoba, među kojima ima i djece, a ranjeno je 15 ljudi u današnjem ruskom napadu na Harkovsku oblast u Ukrajini, piše "Kijev Independent". Šef vojne uprave Harkova, Oleg Sinegubov, je potvrdio da je stradalo najmanje šest osoba među kojima ima i djece.

Među poginulima su beba u kolicima i dvije žene. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Ivan Vihivskog, "napad nije imao vojni cilj" čim su stradali civili.

Napad u Harkovu se dogodio oko 16.30 časova po lokalnom vremenu. Rusija je izvela napad dronom Geran-3 zbog čega se hitno oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je apelovao da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju hitno da zaustave rat sa Rusijom.

"Stravičan ruski udar u Harkovskoj oblasti. 'Šahid“ je direktno pogodio ljude – u parku blizu običnog kafića'.

Čisti zločin. Šest ljudi je poginulo, uključujući djecu.

Mala djevojčica je ubijena u kolicima – zvala se Anđelina, imala je nešto više od godinu dana, rođena je u avgustu 2025... Njena majka se zvala Ina.

Umrla je u bolnici... Još jedna djevojčica koja je poginula imala je 11 godina.

Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Još 14 ljudi je povređeno, uključujući još šestoro djece.

Životi moraju biti zaštićeni. Ukrajini je potrebna protivvazdušna odbrana.

Ne možete razmišljati o zarađivanju novca sa Rusijom dok god ona nastavlja svoj glupi rat. Tražimo da sankcije Rusiji ostanu na snazi dok god se ubistva nastavljaju.

Tražimo od Amerike da bude jaka i tražimo od nje da primijeni zakon Lindsija Grejama. Molimo Evropu da nastavi sa svojom podrškom.

Molimo da se učini sve što je moguće kako bi se donio mir i garantovala bezbjednost. Ukrajina želi mir.

Rusija je ta koja je sve ovo vreme insistirala na nastavku ubijanja. Svijet ima dovoljno snage da zaustavi rat. Ta snaga mora konačno biti upotrebljena – protiv ubica", naveo je Zelenski na svom "X" profilu.