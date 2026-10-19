Ubijeno šest osoba u Harkovu među kojima je i beba u kolicima, hitno se oglasio Zelenski i apelovao na Sjedinjene Države i Evropsku uniju da hitno zaustave rat sa Rusijom.
Poginulo je šest osoba, među kojima ima i djece, a ranjeno je 15 ljudi u današnjem ruskom napadu na Harkovsku oblast u Ukrajini, piše "Kijev Independent". Šef vojne uprave Harkova, Oleg Sinegubov, je potvrdio da je stradalo najmanje šest osoba među kojima ima i djece.
Među poginulima su beba u kolicima i dvije žene. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Ivan Vihivskog, "napad nije imao vojni cilj" čim su stradali civili.
Beba u kolicima ubijena u Ukrajini: Zelenski pobjesnio i napao Amerikance
Napad u Harkovu se dogodio oko 16.30 časova po lokalnom vremenu. Rusija je izvela napad dronom Geran-3 zbog čega se hitno oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je apelovao da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju hitno da zaustave rat sa Rusijom.
"Stravičan ruski udar u Harkovskoj oblasti. 'Šahid“ je direktno pogodio ljude – u parku blizu običnog kafića'.
Čisti zločin. Šest ljudi je poginulo, uključujući djecu.
Mala djevojčica je ubijena u kolicima – zvala se Anđelina, imala je nešto više od godinu dana, rođena je u avgustu 2025... Njena majka se zvala Ina.
Umrla je u bolnici... Još jedna djevojčica koja je poginula imala je 11 godina.
Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Još 14 ljudi je povređeno, uključujući još šestoro djece.
Životi moraju biti zaštićeni. Ukrajini je potrebna protivvazdušna odbrana.
Ne možete razmišljati o zarađivanju novca sa Rusijom dok god ona nastavlja svoj glupi rat. Tražimo da sankcije Rusiji ostanu na snazi dok god se ubistva nastavljaju.
Tražimo od Amerike da bude jaka i tražimo od nje da primijeni zakon Lindsija Grejama. Molimo Evropu da nastavi sa svojom podrškom.
Molimo da se učini sve što je moguće kako bi se donio mir i garantovala bezbjednost. Ukrajina želi mir.
Rusija je ta koja je sve ovo vreme insistirala na nastavku ubijanja. Svijet ima dovoljno snage da zaustavi rat. Ta snaga mora konačno biti upotrebljena – protiv ubica", naveo je Zelenski na svom "X" profilu.
A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can't think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)October 19, 2026