Donald Tramp tvrdi da ne želi da ugrozi pregovore s Moskvom novim sankcijama Rusiji, a ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog optužio je da ne želi mir.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da ne želi da potpiše novi paket sankcija protiv Rusije jer smatra da bi time mogao da ugrozi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Istovremeno je optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da nije zainteresovan za mir i kritikovao ukrajinske napade na rusku naftnu infrastrukturu.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Tramp je naveo da pregovori između Rusije i Ukrajine napreduju, uključujući i razgovore o taocima, te da ne želi potezima Vašingtona da udalji Moskvu od pregovaračkog stola.

"Ne želim da učinim ništa što bi, glupo, otjeralo Rusiju od pregovaračkog stola", poručio je Tramp, dodajući da paket sankcija može potpisati kasnije.

Američki predsjednik osvrnuo se i na odnose Rusije i Irana, tvrdeći da Moskva toj zemlji ne pomaže onoliko koliko bi mogla.

Poseban dio objave posvetio je ukrajinskim napadima na ruske rafinerije dizela. Tramp tvrdi da ti napadi utiču na svjetsko tržište goriva, uključujući i američko, te da posljedice osjećaju poljoprivrednici, stočari i kompanije u SAD.

Istovremeno je ukazao na to da Rusija nastavlja da prodaje velike količine dizela po niskim cijenama.

Tramp je potom direktno optužio Zelenskog da ne želi da okonča sukob i ocijenio da je ukrajinski predsjednik prije dvije godine mogao da postigne povoljniji dogovor.

"Njegova zemlja je u rasulu, veliki dio njegove zemlje je izgubljen, njegovi okeani i mora su nestali, a njegova muška populacija je malobrojna, ranjena i/ili mrtva", napisao je Tramp.

U istoj objavi poručio je: "ŽELIM DA OVAJ RAT ZAVRŠI!"

Tramp je u poruci pomenuo ukrajinske "okeane i mora", iako Ukrajina nema izlaz na okean.