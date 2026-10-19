Japan pokreće veliku misiju ka Marsu sa ciljem da 2029. godine spusti rover Idefiks na njegov mjesec Fobos, a dve godine kasnije donese i prve uzorke na Zemlju.

Izvor: X/NASA Mars

Japanska letjelica kreće u misiju na Marsov mesec Fobos, gde bi 2029. godine trebalo da spusti rover Idefiks.

Misija bez posade, poznata pod nazivom Maršan muns eksplorejšn (MMX), koju predvodi Japanska agencija za istraživanje svemira (JAXA), ima za cilj da 2031. godine na Zemlju donese prve uzorke sa Fobosa.

JAXA je objavila da je lansiranje predviđeno za utorak u 4.41 ujutro po lokalnom vremenu iz japanskog svemirskog centra na ostrvu Tanegašima, na jugozapadu Japana, raketom H3.

Prema Njemačkom centru za vazduhoplovstvo i svemirska istraživanja (DLR), period pogodan za lansiranje traje do 7. novembra. Očekuje se da će letjelica stići do Marsa 2027. godine, nakon putovanja koje će trajati oko godinu dana, te ući u orbitu oko planete.

Rover Idefiks, koji su razvile francuska i nemačka svemirska agencija, trebalo bi potom da se odvoji od letelice na visini od približno 40 metara iznad Fobosa, otprilike na prelazu iz 2028. u 2029. godinu. Rover će slobodnim padom dospjeti na površinu, nakon sletanja se uspraviti i započeti istraživanje mjeseca.

Ambiciozan plan

Prema DLR-u, Idefiks je otprilike veličine sanduka za piće i teži svega 25 kilograma, ali je opremljen većinom instrumenata kakvi se nalaze na naučnim roverima pune veličine. Zahvaljujući laganoj konstrukciji i slaboj gravitaciji na tom mjesecu, može sleteti direktno na Fobos, bez zasebnog modula za sletanje.

Očekuje se da će Idefiks oko 100 dana istraživati površinu mjeseca i tako postati prvi rover koji će djelovati na jednom od Marsovih mjeseca.

Fobos i Dejmos, zajedno sa Zemljinim Mjesecem, jedini su prirodni sateliti u unutrašnjem Sunčevom sistemu. Oba su mnogo manja od Zemljinog Mjeseca i nepravilnog su oblika. Fobos je na najširem dijelu nešto manji od 27 kilometara, dok Dejmos ima najveći prečnik od približno 15 kilometara.

Temperature na Fobosu kreću se od minus 150 do 30 stepeni Celzijusa. Cilj misije MMX jeste da pomogne u utvrđivanju da li su ta dva mjeseca asteroidi koje je Marsova gravitacija zarobila ili su nastali od krhotina izbačenih u svemir nakon golemog udara na Mars.

Prema JAXA-i, misija bi trebalo da doprinese i boljem razumijevanju nastanka Marsa i Sunčevog sistema, kao i istraživanjima porijekla života.

Rover Idefiks razvile su francuska i njemačka svemirska agencija. Ime je dobio prema stripovima o Asteriksu, u kojima se pas na izvornom francuskom zove Idéfix. Riječ je o igri reči koja se zasniva na izrazu idée fixe, odnosno fiksnoj ideji ili opsesiji.