Sankt Peterburg se tokom noći našao na meti masovnog napada ukrajinskih dronova, a prema izvještajima ruskih medija i snimcima sa društvenih mreža, pogođeni su naftni terminal, data centar i most.

Izvor: DRM News Youtube printscreen/X printscreen/OSINTWarfare

Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsjednika Vladimira Putina, našao se tokom noći između 17. i 18. oktobra na meti velikog napada ukrajinskih dronova, a prema dostupnim izveštajima, pogođeni su naftni terminal, data centar i most.

Prema navodima ruskih državnih medija, ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u Sankt Peterburgu i data centar ruske društvene mreže VKontakte.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko saopštio je da je protivvazdušna odbrana oborila 127 ukrajinskih dronova, dok su ostaci jedne bespilotne letjelice oštetili četiri automobila na parkingu. Prijavljeni su i požari, prenosi The Kyiv Independent.

Ukrajinski portal naglašava da nije mogao nezavisno da potvrdi sve prijavljene mete, niti razmjere štete nastale tokom napada.

One of the targets of tonight's massive Ukrainian drone attack on Leningrad Oblast was the Korabelny Bridge in the city centre of St Petersburg. The bridge connects the port of St Petersburg and the southern part of the city with the northern suburbs. It likely came in response to Russia's repeated drone strikes on key bridges across the Dnieper River in Kyiv and Zaporizhzhia. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)October 18, 2026

Eksplozije osvijetlile nebo, naftni terminal u plamenu

Prema informacijama ukrajinskih Telegram kanala Exilenova+ i Supernova+, masovni napad dronovima počeo je oko 2.50 časova po lokalnom vremenu.

Snimci koje su napravili stanovnici Sankt Peterburga prikazuju letjelice za koje se pretpostavlja da su ukrajinski dronovi, kao i dejstvovanje ruske protivvazdušne odbrane.

Na snimcima se vide snažne eksplozije koje osvjetljavaju noćno nebo iznad grada sa oko 5,6 miliona stanovnika, udaljenog približno 856 kilometara od ukrajinske granice.

One of the targets of tonight's massive Ukrainian drone attack on Leningrad Oblast was the Korabelny Bridge in the city centre of St Petersburg. The bridge connects the port of St Petersburg and the southern part of the city with the northern suburbs. It likely came in response to Russia's repeated drone strikes on key bridges across the Dnieper River in Kyiv and Zaporizhzhia. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)October 18, 2026

Pojedini snimci ukazuju i na to da je ukrajinski dron pogodio most sa osam saobraćajnih traka.

Na brojnim video-zapisima vidi se veliki požar na području naftnog terminala u Sankt Peterburgu, jednog od najvećih ruskih objekata za skladištenje i izvoz naftnih derivata.

Terminal, smješten u gradskoj luci, koristi se za prijem i otpremu naftnih derivata riječnim, željezničkim i drumskim saobraćajem, a njegov prijavljeni godišnji kapacitet pretovara iznosi 12,5 miliona tona.

Ukrajinski proizvođač dronova Fire Point saopštio je da je za napad na naftni terminal korišćen dron FP-1, prenosi The Kyiv Independent.

Pogođena i trafostanica, prijavljeni nestanci struje

Ruski opozicioni medij Astra izvijestio je da je tokom napada pogođena i jedna trafostanica.

U pojedinim djelovima oblasti prijavljeni su nestanci električne energije i slab pritisak vode, dok je, prema istom izvoru, oštećena i jedna stambena zgrada.

Napad na data centar kompanije VKontakte predstavlja još jedan u nizu prijavljenih udara na rusku internet infrastrukturu.

Ukrajinske snage su prethodnih nedelja, prema dostupnim izvještajima, napadale i više data centara kompanije Jandeks, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da će Ukrajina uzvratiti istom mjerom na ruske napade na ukrajinsku digitalnu infrastrukturu, navodi The Kyiv Independent.

Sankt Peterburg ponovo na meti

Sankt Peterburg, drugi najveći grad u Rusiji, više puta se tokom rata našao na meti ukrajinskih napada.

Ukrajina je 4. jula izvela napad na isti naftni terminal i oštetila ga.

Najnoviji udari uslijedili su u trenutku nastavka međusobnih napada na energetsku i drugu infrastrukturu.

Dok Rusija pojačava napade na ukrajinske civilne i energetske objekte, ukrajinske snage nastavljaju operacije duboko na ruskoj teritoriji.

Napadi velikim brojem dronova prethodnih dana izazivali su poremećaje u avio-saobraćaju oko Moskve, a prijavljena su i oštećenja data centara u okolini ruske prijestonice, prenosi The Kyiv Independent.