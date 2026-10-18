Albanski premijer Edi Rama odbacio je pozive na ostavku usred sve većih protesta u Tirani. Tvrdi da demonstracije dovode u pitanje evropski put Albanije.

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedi

Albanski premijer Edi Rama odbacio je pozive da podnese ostavku povodom sve većih uličnih protesta i izjavio da oni ne ugrožavaju njegovu vladu već napredak Albanije prema članstvu u EU.

"Nije riječ o meni, ne dovodi se u pitanje vlada, ne dovodi se u pitanje većina u vladi ili pobjednička stranka na izborima, ali se dovodi u pitanje put, dovodi se u pitanje misija", rekao je Rama u obraćanju uživo na "Fejsbuku".

On je dodao da "Albanci moraju jasno da razmisle - da li žele ovo, da li žele ono ili žele EU".

Dok je Rama govorio, bageri su kopali i uklanjali pločnik ispred njegove kancelarije u centru Tirane, pošto se očekuje novi talas protesta.

Studentske demonstracije, podstaknute bijesom zbog navodne korupcije u vladi, nedostatka radnih mjesta i lošeg stanja u obrazovnom sistemu, zahvatile su centar Tirane i proširile se na druge gradove.

Demonstranti koji zahtijevaju Raminu ostavku zapalili su vladine zgrade, kao i banke, te bacali kamenje na policiju, koja je odgovorila suzavcem, vodenim topovima i gumenim mecima.

Korupcijski skandali godinama narušavaju ugled Albanije, a analitičari kažu da je ova zemlja centar bandi koje pokušavaju da operu novac od trgovine drogom i oružjem.