Tokom četvorodnevnih nasilnih demonstracija u Albaniji povrijeđeno je čak 156 osoba, među kojima je 97 policajaca i četvoro djece, dok su 152 demonstranta uhapšena nakon što su studentski protesti sa zahtjevom za ostavku premijera Edija Rame prerasli u nasilje.

Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Ministar unutrašnjih poslova Albanije Ervin Demo saopštio je da je tokom četiri dana protesta u Tirani povređeno 156 ljudi, među kojima 97 policajaca, 45 demonstranata i 12 prolaznika, i pozvao je roditelje da ne dozvole da njihova maloljetna djeca budu uključena u nasilne incidente.

Demo je u sinoćnom saopštenju naveo da je među povrijeđenima na protestu i četvoro maloljetnika, upozorivši da je njihovo uključivanje u političke sukobe i izlaganje opasnosti neprihvatljivo, prenosi Juronjuz Albanija.

Pozvao je roditelje da spriječe djecu da učestvuju u napadima na policiju, uništavanju javne imovine i drugim nasilnim radnjama.

Albanski ministar je istakao da nasilje ne bi trebalo da se poistovećuje sa studentskim protestima, navodeći da je broj studenata među uhapšenima ili onima koji se suočavaju sa sudskim postupcima zbog nasilnih djela veoma mali.

Vidi opis (Foto) Albanija tone u krvavo nasilje, ulice Tirane u plamenu: "Pokušavaju nasiljem da preuzmu vlast" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Vlasov Sulaj / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Adnan Beci / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

On je ocijenio da je riječ o pokušaju preuzimanja vlasti nasiljem i optužio organizatore da ugrožavaju evropski put Albanije, poručivši da takve aktivnosti neće zaustaviti približavanje zemlje Evropskoj uniji.

Demo je povrijeđenima poželio brz oporavak i pozvao građane da se umjesto sukoba okrenu zajedničkom radu za dobrobit zemlje.

Juče je bio četvrti dan protesta u Albaniji, dok studenti i mladi ljudi i dalje zahtijevaju ostavku albanskog premijera Edija Rame, a prema posljednjim podacima policije, 152 osobe su uhapšene u nekoliko gradova širom zemlje.

Protesti u Tirani zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

Organizatori protesta navode da su nezadovoljni uslovima na univerzitetima, troškovima studiranja, nedostatkom finansijske podrške i slabim izgledima za zaposlenje nakon diplomiranja.