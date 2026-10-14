Papa Lav XIV poručio je iz bolničke sobe da se oporavlja prema planu, da već hoda i jede, i zahvalio se vjernicima na molitvama.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Papa Lav XIV (71), kome su ljekari tokom jučerašnje operacije potvrdili rak pluća, prvi put se oglasio nakon zahvata. On se zahvalio vjernicima na molitvama i poručio im da se i sam moli za njih.

U međuvremenu, Vatikan je saopštio da oporavak poglavara Rimokatoličke crkve proteče prema očekivanjima, da je već počeo da hoda po bolničkoj sobi i da normalno jede.

"Kao što znate, ovih dana nisam mogao da budem među vama. Od srca vam zahvaljujem na molitvama i na poslu koji ste zajedno obavili. Vaša razmjena iskustava i pažljivo slušanje doista su dar cijeloj Crkvi", poručio je papa u pisanoj poruci učesnicima skupa povodom desete godišnjice dokumenta Amoris laetitia, koji je napisao njegov prethodnik papa Franja.

"Molim vas da se molite za mene, kao što se i ja molim za vas", dodao je papa Lav XIV.

Ljekari potvrdili da ima adenokarcinom pluća

Papa je operisan u rimskoj bolnici "Agostino Đemeli", nakon što su mu ljekari tokom rutinskog pregleda otkrili čvorić na plućima.

Tokom operacije potvrdilo se da je riječ o adenokarcinomu pluća, što je jedan od najčešćih oblika raka pluća. Hirurzi su mu uklonili donji režanj desnog plućnog krila, a zahvat je izveo tim predvođen profesorom Stefanom Margaritorom, načelnikom Odjeljenja za torakalnu hirurgiju u bolnici "Đemeli".

Operacija je trajala oko 90 minuta, dok je papa ukupno proveo oko tri sata u operacionoj sali. Prema ljekarskom izvještaju, hirurški zahvat je prošao uspješno i bez ikakvih komplikacija.

Već hoda po sobi i normalno jede

Vatikan je objavio najnoviji izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju, koji su potpisali papin lični ljekar Luiđi Karbone i hirurg Stefano Margaritora.

Papa je jutros uradio kontrolne analize krvi i rendgenski snimak grudnog koša. Ljekari ističu da su rezultati u granicama očekivanih za ovu vrstu hirurškog zahvata.

Pored toga, započeo je i respiratornu fizioterapiju i ponovo hoda po bolničkoj sobi. Nastavio je da jede normalno, pa je danas uredno doručkovao i ručao. Stručni tim navodi da se njegov oporavak za sada odvija strogo po planu.

Još se ne zna da li će biti potrebne hemoterapije

Papa je u nedjelju, tokom obraćanja vjernicima na Trgu Svetog Petra, sam objavio da mu je otkriven čvorić na plućima. Tada je rekao da je promjena uočena u vrlo ranoj fazi i da je jasno lokalizovana, zbog čega su ljekari preporučili hitnu operaciju.

Iako je zahvat prošao uspješno, još uvijek nisu pristigli svi rezultati analiza uklonjenog tkiva. Ljekari tek treba da utvrde da li se bolest proširila i hoće li biti potrebno dodatno liječenje, poput hemoterapije ili imunoterapije.

(Mondo.rs)