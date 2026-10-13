Vilijam Čepmen, mladić za kog britanski mediji navode da je imao nešto više od 20 godina, stradao je nakon što je ušao u ograđeni prostor sibirskog tigra u parku divljih životinja u Engleskoj.

Izvor: X/@Karungisera2/Printscreen

Muškarac za kog je list "San” otkrio da se zove Vilijam Čepmen, snimio je u subotu šokantan video-zapis unutar ograđenog prostora namijenjenog predatorima u parku divljih životinja u Donkasteru, u Južnom Jorkširu. Istog popodneva proglašen je mrtvim nakon što ga je napala i usmrtila ova divlja zvijer.

Na jezivom snimku vidi se kako korača ka sibirskom tigru koji se nalazi na drvenoj platformi i u tom trenutku još ne djeluje svjesno njegovog prisustva. Tokom snimka čuje se kako Čepmen zadihano diše dok ga posjetioci pozivaju da se vrati, a jedan od njih uzvikuje: "Jesi li ozbiljan?!".

Pretpostavlja se da je skočio sa platforme za posmatranje prije nego što ga je sibirski tigar po imenu Altaj odvukao. Prema izvještajima, pozirao je za fotografiju sa životinjom u pozadini svega nekoliko trenutaka prije nego što je snimio sebe kako joj prilazi.

Za Čepmena, za koga se vjeruje da je bio u ranim dvadesetim godinama, policija navodi da je bio ranjiva osoba. Smatra se da je u vrijeme incidenta živio u Donkasteru.

U jednom trenutku žrtva je snimljena kako sjedi na travi, licem u lice sa životinjom, upirući prstom ka njoj i šutirajući nogama. Drugi posjetilac je dva puta povikao: "Hej!" u pokušaju da odvrati pažnju zvjeri, ali mu je tigar zario čeljusti u vrat i odvukao ga.

Dear @grok, how did the man who has died after a tiger attack at Yorkshire Wildlife Park in England access the enclosed space for tigers? Did the tiger jump over its enclosure? Was the enclosure poorly demarcated?What's the real story? https://t.co/xMSbLAlp4s — Karungi Sarah (@Karungisera2)October 11, 2026

Na drugom uznemirujućem snimku čuje se kako viče: "Ne, ne, ne!” i "Stani, stani, stani, stani, stani!", dok se petogodišnja velika mačka uzastopno zaletala na njega pred porodicama sa djecom. Očevidac je izjavio da se "vidjela krv" i kako tigar "vuče čovjeka" za vrat.

Čuvari parka ispalili su hice upozorenja kako bi uplašili predatora, nakon čega se on povukao u svoj kavez gdje je obezbijeđen. Hitna pomoć je stigla u park ubrzo nakon 13.30 časova, ali je Čepmen nažalost proglašen mrtvim na licu mjesta.

Jedna žena pokušala da ga spase

Jedna hrabra majka "očajnički je pokušala da povuče čovjeka unazad" prije nego što je skočio u ograđeni prostor, ali je on uspio da se istrgne iz njenog stiska i uđe unutra, navodi Entoni Hant.

On je za britanski Telegraf izjavio: "Savladao ju je i skočio dole. Djelovala je zaista prestrašeno. Razgovarali smo sa njom poslije toga i rekla je: 'Pokušala sam da ga povučem', ali vjerujem da nije željela da rizikuje i sopstveni život".

Dodao je i da je ranije tog dana, po dolasku u park, video Čepmena kako "neuračunljivo pleše".

Park je brzo evakuisan nakon incidenta, a postavljeni su crni paravani kako bi se sakrio stravičan prizor. Ostao je zatvoren i u nedelju, dok je traumatizovanom osoblju pružana stručna pomoć.

Park divljih životinja u Jorkširu juče je potvrdio da je tigar Altaj "bezbjedan i dobro" i da neće biti eutanaziran.

(The Sun/MONDO)