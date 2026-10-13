Moskva objavila da je EU od 2022. uvezla ruske energente u vrijednosti od 320,7 milijardi dolara. Nakon razgovora Putina i Trampa, Rusija ublažava zabranu izvoza dizela.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Rusija je u Evropu od 2022. do danas isporučila energente u vrijednosti većoj od 320 milijardi dolara, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak za program Vijesti, prema izvještaju ruske novinske agencije TASS, istakavši da ruske kompanije ispunjavaju svoje ugovorne obaveze.

"Cifra za period od 2022. do danas iznosi 320,7 milijardi dolara, a odnosi se na ukupni obim isporuka energenata u zemlje Evropske unije", kazao je Aleksandar Novak.

Iznos je, prema riječima potpredsjednika ruske vlade, i veći od onog koji je prethodno objavila američka strana, procijenivši da je Evropa na isporuke iz Rusije u tom periodu potrošila 250 milijardi dolara.

"Samo u prvih devet mjeseci 2026. godine iz Rusije su u Evropu isporučeni energenti u vrijednosti od 21,3 milijarde dolara", rekao je Novak za vijesti.

To pokazuje da ruski dobavljači i dalje isporučuju energetske resurse u EU u skladu sa izuzecima iz sankcija. Rusija kontinuirano ispunjava ugovorne obaveze, naglasio je potpredsjednik vlade.

"Nismo mi krivi što se udio izvoza u Evropsku uniju značajno promijenio u proteklih nekoliko godina", rekao je Novak, dodavši da dobavljači isporučuju količinu i vrste energenata koje evropski klijenti žele.

U intervjuu je potpredsjednik ruske vlade istakao i da će dodatne isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta, uključujući ono američko, pomoći da se uravnoteži kompleksna situacija koju su izazvali problemi u Ormuskom moreuzu i smanjeni svjetski rafinerijski kapaciteti.

Dodatne ruske isporuke na svjetska tržišta pomoći će u uravnoteženju ponude i potražnje, rekao je Novak, istakavši da se njihov uticaj već vidi u padu svjetskih cena dizela za oko pet do šest odsto.

Jutros je cijena dizela sa niskim sadržajem sumpora u terminskim ugovorima na londonskoj berzi bila niža za tri odsto nego na kraju trgovanja u četvrtak, pokazuju podaci.

U subotu je ruska vlada, nakon telefonskog razgovora predsjednika Vladimira Putina sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, delimično ukinula zabranu izvoza dizela, omogućivši time u trenutnoj fazi plasman 500 hiljada tona na svjetska tržišta.

"Rusija ukida zabranu prije propisanog roka i spremna je da u oktobru isporuči 300 hiljada tona dizela, a zatim da postepeno poveća količinu na 500 hiljada tona u novembru i na milion tona u decembru", rekao je tom prilikom Novak.

U narednom periodu mjesečne isporuke mogle bi da dostignu i tri miliona tona, napomenuo je potpredsjednik ruske vlade.