Dva broda su pogođena dronovima u Crnom moru, a jedan je potonuo, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev.

Izvor: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Dva broda su pogođena dronovima u Crnom moru i jedan je potonuo, izjavio je danas bugarski premijer Rumen Radev.

Incident se navodno dogodio oko 24 kilometra od bugarske obale, piše Euronews.

Radev nije pružio dodatne informacije o tome odakle su brodovi došli niti kakav su teret, ako su ga uopšte imali, prevozili.

Takođe nije dao nikakve informacije o tome odakle su dronovi mogli doći.

Podsjetimo, brodovi u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u Crnom moru napadnuti su i 6. oktobra 2026. godine.

(MONDO)