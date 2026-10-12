Talasi visoki nekoliko metara preplavili su istorijsko drveno šetalište i udarili u luksuzne vile uz obalu. Vlasti postavljaju vreće sa pijeskom i zaštitne nasipe kako bi spriječile dalje razaranje.

Snažna oluja pogodila je obalu Kalifornije, gdje ogromni talasi ruše kuće, oštećuju obalsku infrastrukturu i primoravaju stanovnike da napuste svoje domove.

Talasi visoki nekoliko metara preplavili su dijelove drvenog šetališta u Long Biču, starog više od jednog vijeka, i udarali direktno u kuće izgrađene uz samu obalu.

Prema dostupnim izvještajima, oštećeno je najmanje 13 objekata, a stanovnicima je zabranjen povratak u njihove domove zbog opasnosti od daljeg urušavanja i novih udara talasa.

Među ugroženim objektima nalaze se i luksuzne vile čija se vrijednost procjenjuje na više miliona dolara. Snažni talasi prijete da izazovu dodatnu štetu na stambenim objektima i obalskoj infrastrukturi.

Gradske vlasti pokušavaju da spriječe dalje razaranje postavljanjem velikih vreća sa pijeskom i izgradnjom zaštitnih nasipa duž obale. Ove mjere trebalo bi da ublaže udare talasa i pruže dodatnu zaštitu ugroženim područjima.

Prema izvještajima, oluja Rejčel dodatno je pogoršala stanje na obali, koja je već bila izložena snažnim talasima.

Situaciju dodatno otežavaju neuobičajeno visoke temperature vode u Tihom okeanu. Kalifornija je proglasila vanredno stanje zbog vremenskih uslova povezanih sa fenomenom El Ninjo, prenosi Sputnjik.

(Mondo)