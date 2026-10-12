Astronomi su u Mliječnom putu otkrili crnu rupu čiji je moćni snop materije usmjeren direktno ka Zemlji. Srećom, ovaj jedinstveni fenomen je potpuno bezopasan po našu planetu.

Izvor: YouTube/Screenshot/NASA's Marshall Space Flight Center

Astronomi su na udaljenosti od oko 12.000 svjetlosnih godina od Zemlje, u delu Mliječnog puta zaklonjenom međuzvezdanom prašinom, otkrili binarni sistem koji sadrži crnu rupu sposobnu da stvara snažne mlazeve materije, od kojih je jedan usmjeren gotovo direktno ka našoj planeti, pokazuje najnovije istraživanje u kojem su učestvovali i italijanski radio-teleskopi, javlja agencija Adnkronos, prenosi Tačno.

Ova jedinstvena konfiguracija mogla bi da potvrdi fenomen predviđen pre više od trideset godina, a koji je do sada bilo teško dokazati posmatranjem.

Riječ je o postojanju takozvanih "mikroblazara", umanjenih verzija nekih od energetski najmoćnijih objekata u svemiru.

Ovaj izvor koji stvara snažne mlazeve materije, označen kao IRAS 18293−0941, proučavao je međunarodni tim predvođen astrofizičarem Žozepom Martijem sa španskog Univerziteta u Haenu, a rezultati su objavljeni u naučnom časopisu "Astronomy & Astrophysics".

Uočeni sistem se sastoji od masivne zvijezde i crne rupe koje kruže jedna oko druge u periodu od 11,38 dana, pri čemu istovremeno, materija koja se odvaja od zvijezde napaja dva suprotno usmjerena mlaza, koji dostižu brzine bliske 75 procenata brzine svjetlosti.

Kako se navodi, mlaz usmjeren ka Zemlji je vidljiv, dok se suprotni mlaz otkriva samo zahvaljujući "vrućoj tački" nastaloj njegovim udarom u molekularni oblak.

Blazari su aktivna galaktička jezgra koja pokreću supermasivne crne rupe, sposobna da stvaraju mlazeve čestica koji se kreću kroz svemir brzinama bliskim brzini svjetlosti.

Kada je jedan od tih mlazeva usmjeren ka Zemlji, zračenje djeluje znatno pojačano usljed relativističkih efekata, što ove izvore čini posebno sjajnim i zanimljivim za proučavanje visokoenergetskih fenomena.

Astrofizičari već decenijama pretpostavljaju da bi sličan mehanizam mogao da se odvija u binarnim sistemima u našoj galaksiji, gde crna rupa zvjezdane mase oduzima materiju od prateće zvijezde.

Ovi objekti, poznati kao mikrokvazari, klasifikuju se kao mikroblazari kada je jedan od njihovih mlazeva usmjeren gotovo direktno ka posmatraču.

U posmatranjima su učestvovale i antene prečnika 32 metra italijanskog Nacionalnog instituta za astrofiziku, smještene u mjestu Medičini blizu Bolonje, kao i u Notu na Siciliji, navela je agencija.

Naučni značaj ovog otkrića ne leži u nekoj potencijalnoj opasnosti po Zemlju, budući da orijentacija mlaza prvenstveno odražava geometrijsku konfiguraciju koja pojačava uočeno zračenje, već u prilici da se prouče procesi u našoj galaksiji koji su analogni onima što pokreću aktivna galaktička jezgra, često udaljena milijardama svjetlosnih godina.

Ukoliko se potvrdi priroda objekta IRAS 18293−0941, astronomi će dobiti pristup retkoj "prirodnoj laboratoriji" za proučavanje ponašanja crnih rupa, nastanka relativističkih mlazeva i mehanizama odgovornih za ubrzavanje nekih od najenergičnijih čestica u Mliječnom putu.