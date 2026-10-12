Poginula jedna, a povrijeđeno više osoba u eksploziji tokom ekskurzije u Izraelu.

Izvor: X/Mario Nawfal

Poginula je jedna, a povrijeđeno je više osoba u eksploziji tokom ekskurzije na sjeveru Izraela, piše "Jerusalem Post". Eksplozija se dogodila između kibuca Manara i kibuca Jiftah na sjeveru Izraela.

Povrijeđeno je više osoba među kojima ima i djece. Povrijeđeni su učenici i zaposleni srednje škole "ORT Ma'alot Ješiva". Na odeljenju traumatologije u medicinskom centru Ziv u Safedu primljene su četiri osobe - tri tinejdžera i jedna odrasla osoba.

BREAKING:At least 12 people have reportedly been INJURED in an explosion during a school field trip in northern Israel.And several are fighting for their lives...Unexploded ordnance detonated near the Lebanese border while a group of students and teachers were visiting the area.One person is reportedly in critical condition, 3 are seriously injured, and several others sustained lesser injuries.The Israeli military says troops are at the scene and Air Force helicopters have been dispatched.Writer: Samuel https://t.co/6jxZpcRN1U — Mario Nawfal (@MarioNawfal)October 12, 2026

U toj bolnici se nalazi ukupno 13 povrijeđenih osoba. Prema prvim rezultatima istrage, jedan od učenika je u svoj ranac stavio eksplozivnu napravu nakon čega je ona detonirana.

Eksploziv je identifikovan kao kasetna municija Hezbolaha. Učenik je, navodno, slučajno pronašao eksploziv i stavio ga u ranac, ne znajući šta stavlja u svoju torbu.

UPDATE - BDE: One person has tragically lost his life in the explosion believed to have been caused by unexploded ordnance along the Israel National Trail near Kibbutz Yiftach and Manara in northern Israel. Approximately 20 people were injured, several of them seriously, including one initially reported in critical condition. Channel 12 reports.The Education Ministry confirmed that the group was participating in an officially approved school trip. Emergency crews are evacuating the injured, while police bomb disposal teams are investigating the explosion and securing the area. Prime Minister Netanyahu has cut short his visit to Shomron, canceled his remaining campaign events, and is returning to Yerushalayim for briefings on the incident. — Moshe Schwartz (@YWNReporter)October 12, 2026

O incidentu je obaviješten i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Oglasilo se Ministarstvo prosvjete koje je navelo da sarađuje u potpunosti sa bezbjednosnim službama kako bi učenicima i zaposlenima u sektoru obrazovanja pružilo sve potrebne i relevantne informacije.