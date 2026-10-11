Posjetioci parka "Jorkšir vajldlajf" prisustvovali su stravičnom incidentu kada je neimenovani muškarac preskočio zaštitnu ogradu i upao u prostor sa divljim zvijerima.

Izvor: X/@Rimmesfk

Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta koji se juče dogodio u parku sa divljim životinjama u Velikoj Britaniji.

Muškarac, čiji identitet nije naveden, a koji je uskočio u ograđani prostor s tigrovima u parku "Jorkšir vajldlajf park" u sjevernoj Engleskoj, preminuo je pošto je zadobio teške povrede.

"Hitne službe izašle su na lice mjesta, ali je muškarac, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo na mjestu događaja", navodi se u saopštenju policije.

A man has jumped into a tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife park! No reports yet, as to whether he survived or not, apart from gun shots were fired & the park has been closed with heavy police & ambulance presence ‍♀️I don’t even want to ask, how or why? #YWLP https://t.co/H7il8rc9eN — SK (@Rimmesfk)October 10, 2026

U ovoj tragediji tigar nije povrijeđen, saopštila je policija, dodajući da je porodica preminulog obavještena. Park je evakuisan nakon incidenta, a tigar je ostao u ograđenom prostoru.

Policija je apelovala na građane da ne dijele uznemirujuće snimke incidenta koji kruže internetom, a na kojima se vidi kako tigar napada muškarca.

Uprava parka potvrdila je prethodno da se dogodio "ozbiljan incident" u jednom od prostora za tigrove i navela da su procedure za postupanje u vanrednim situacijama odmah aktivirane.