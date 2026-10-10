Surfer koji je preživio napad ajkule u Australiji ispričao na televiziji šta se dogodilo. U napadu ajkule ostao bez pola desne noge.

Izvor: Screenshot/ Sky News Australia

Muškarac iz Australije, po struci profesionalni vatrogasac, Mel Ismail, je ispričao kako ga je ajkula napala i otkinula desnu nogu do koljena, piše "Asosijejted Pres". Napad koji je jedva preživio se dogodio 14. septembra ove godine na plaži Glenfild, blizu Džeraldtauna, na zapadnoj obali Australije.

O napadu je prvi put progovorio posle mjesec dana na australijskom javnom servisu "ABC". Kako je naveo, primetio je jato od oko 20 delfina nakon čega je uslijedio napad.

"Video sam njeno oko, veliko, crno oko, činilo mi se da mi namiguje. Pokušavao sam da joj zabijem prste u oko i gurao ga dok me je vukla", započeo je Ismail.

Kada se ajkula blago udaljila nakon napada, on je uspio da "uhvati" talas koji ga je primakao 20 metara bliže obali. Onda je ugledao surfera Šenana Dana koji mu je priskočio u pomoć.

Na obali mu je odmah pružena hitna medicinska pomoć. Svi na plaži su ga bodrili i govorili mu da će preživjeti.