Petar Ilić iz Svilajnca nestao u Španiji kada je otišao na odmor.

Izvor: Diego RadamÃ©S / Zuma Press / Profimedia

Državljanin Srbije Petar Ilić (75) iz Svilajnca nestao je u Španiji 4. oktobra, gdje je boravio na odmoru. Apel za pomoć u potrazi objavila je organizacija „MK Kraljevi Slobode“ na svom Fejsbuk nalogu, čiji je Ilić član.

Ilić je nestao u Esteponi u nedjelju, 4. oktobra, u večernjim satima, a posljednji put je viđen na gradskom šetalištu.

„Posljednji put je viđen 4. oktobra 2026. godine, između 19 i 20 sati, na šetalištu u Esteponi, kako sjedi na klupi sa grupom sa kojom je putovao. Petar je potom otišao u prodavnicu i shvatio da je zaboravio telefon.

Članovi grupe su mu ponijeli telefon, ali se nijesu sreli. Kada se Petar vratio na klupu, nije zatekao svoje saputnike, nakon čega je nastavio da hoda prema malom obližnjem šumovitom području. Od tada se ništa nije čulo o njemu“, navodi se u objavi.

U trenutku nestanka je Ilić na sebi imao šorts, majicu i papuče "japanke". Na levoj ruci je imao specifičnu tetovažu.

"Ako ste vidjeli Petra, imate bilo kakve informaciјe o njegovom kretanju ili možete na bilo koјi način pomoći da se pronađe, kontaktiraјte njegovu porodicu, nadležne organe ili naš moto klub. Bilo kakva informaciјa može biti od vitalnog značaјa. Molimo vas da podijelite ovu obјavu kako bi dospjela do što većeg broјa ljudi i to posebno do onih koјi žive ili se nalaze u Esteponi i okolini", dodaje se u objavi.