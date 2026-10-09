Porodica doktorke koja je pružala medicinsku pomoć članovima britanske kraljevske porodice oprostila se od nje potresnim riječima, dok se njen suprug pojavio pred sudom pod optužbom za ubistvo.

Izvor: Norfolk Sky Aesthetics/PLANET / Planet / Profimedia

Hana Kejn (45), profesionalno poznata kao doktorka Hana Teri, pronađena je mrtva u spavaćoj sobi na spratu porodične kuće u ulici Fern Hil, u mjestu Dersingem u Norfolku, oko 2.20 časova u nedelju.

Ljekarku su pronašli pripadnici hitne pomoći, koji su potom pozvali policiju Norfolka.

Porodična kuća nalazi se na oko kilometar i po od kraljevskog imanja Sandringem, a Hana Kejn bila je član medicinskog tima zdravstvenog centra Grimston.

Prema dostupnim informacijama, bila je dio grupe lekara koji su bili na raspolaganju članovima britanske kraljevske porodice tokom njihovog boravka u Sandringemu.

Porodica se oprostila od doktorke

"Slomljeni smo zbog gubitka naše predivne Hane", saopštila je njena porodica.

"Bila je ljubazna, velikodušna i puna ljubavi, voljena majka, ćerka, sestra, tetka, snaja i prijateljica", naveli su članovi porodice.

"Izuzetno smo ponosni na ženu kakva je bila i na veliku brigu koju je pružala svim svojim pacijentima, koji su je poznavali kao doktorku Teri", dodali su.

Suprug optužen za ubistvo

Njen suprug Mark Kejn (45) pojavio se u srijedu pred Prekršajnim sudom u Noriču, nakon što je optužen za njeno ubistvo.

Kako je prvi objavio britanski San (The Sun), Hana Kejn bila je dio grupe lekara koji su redovno bili dežurni za članove kraljevske porodice tokom njihovog boravka u blizini.

Prema podacima sa internet stranice njenog preduzeća Norfolk Sky Aesthetics, Hana je bila kvalifikovana ljekarka više od 15 godina, od čega je osam godina radila kao ljekar opšte prakse.

Izvor: BAV MEDIA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Od nje su se oprostile i kolege iz britanskog zdravstvenog sistema NHS, opisavši je kao "izuzetno inteligentnu, ljubaznu i velikodušnu" osobu koja je "unosila toplinu i pozitivnu energiju među ljude oko sebe".

Mark Kejn, koji je sa suprugom živio u ulici Fern Hil, uhapšen je nakon incidenta, a potom optužen za ubistvo.

Tokom kratkog pojavljivanja pred sudom u sredu ujutru, izgovorio je samo svoje ime, adresu i datum rođenja, ne pokazujući emocije, prenio je ITV.

Od njega nije zatraženo da se izjasni o krivici.

Obdukcija otkrila povrede glave i vrata

Tužiteljka Džeki Hanlon izjavila je pred sudom da je doktorka Kejn "pronađena u spavaćoj sobi na spratu, bez svijesti i bez znakova disanja".

Navela je da je obdukcijom utvrđena "povreda desne strane glave naneta tupim predmetom, kao i povreda koja bi mogla da ukazuje na pritisak na vrat".

"U kući su se u tom trenutku nalazila i djeca", dodala je tužiteljka.

Mark Kejn trebalo bi da se pojavi pred Krunskim sudom u Kings Linu u četvrtak, a do tada mu je određen pritvor.