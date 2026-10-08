Ruski predsjednik Vladimir Putin ugostio je bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera 7. oktobra, na svoj 74. rođendan, nakon što je iz medija saznao da boravi u Moskvi.

Izvor: Alexei Druzhinin / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin ugostio je 7. oktobra, na svoj 74. rođendan, bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera u svom domu, saopštila je pres-služba Kremlja.

Putin met with ex-German Chancellor Gerhard Schröder on Russian leader's BIRTHDAYPutin invited him to his home after learning that Schröder was in Moscow https://t.co/3VP89h6YbX — RTRussia (@RT_Russia_)October 8, 2026

Kako su precizirali iz Kremlja, Putin je ujutru 7. oktobra iz medija saznao da je Šreder doputovao u Moskvu.

"Predsjednik je pozvao svog starog prijatelja u svoj dom. Gerhard Šreder bio je sa Vladimirom Putinom kada je šef države juče proslavljao svoj rođendan", navedeno je u saopštenju.

Prethodni susret Vladimira Putina i Gerharda Šredera održan je u junu ove godine u Kremlju.