Opsjednut popularnom serijom "Dekster", 20-godišnji britanski student, priznao je da je u posebno pripremljenoj "sobi za ubijanje" usmrtio djevojku zadavši joj čak 78 uboda nožem.

Izvor: Printscreen

Britanski student forenzike, opsjednut američkom kriminalističkom serijom Dekster, priznao je da je ubio 24-godišnju ženu. Namamio ju je u apartman iznajmljen preko Erbijenbija, gdje je pripremio takozvanu "sobu za ubijanje" obloženu plastičnom folijom.

Bendžamin Vilijam Dej (20) neočekivano je promijenio iskaz i priznao krivicu drugog dana suđenja na sudu u Vulverhemptonu. U vrijeme ubistva imao je 19 godina. Zadržan je u pritvoru, a izricanje presude zakazano je za 4. decembar.

Plan inspirisan televizijskom serijom

Tužilaštvo tvrdi da je ubistvo Marije Sačeanu, počinjeno 20. decembra, bilo pomno isplanirano. Dej je pripremio sobu sa plastičnim folijama i predmetima koje je namjeravao da iskoristi za ubistvo i uklanjanje dokaza.

Odbrana je trebalo da se zasniva na tvrdnji da je djelovao u samoodbrani, a da je sobu pripremio za snimanje videa za Tik-Tok u čast seriji Dekster. Međutim, Dej, koji je u početku tvrdio da nije kriv, odjednom je promijenio iskaz i priznao ubistvo.

Tužiteljka Rejčel Brand izjavila je da je Dej bio fasciniran serijom Dekster, koja prati policijskog forenzičara koji je ujedno i serijski ubica te zna kako da prikrije sopstvene tragove.

Dej je iznajmio sobu u području Tividil u Vest Midlendsu kako bi oponašao lik Dekstera. Zidove i pod obložio je plastičnim folijama i sastavio "spisak za kupovinu" na kom su se nalazili kecelja, plastični vizir i hemikalije za čišćenje.

Ubistvo i bizaran poziv u pomoć

Prvog dana suđenja izneseno je da je žrtvi, se**ualnoj radnici Mariji Sačeanu, zadao 78 ubodnih rana nožem. S njom je stupio u kontakt preko interneta koristeći jednokratni mobilni telefon. Od plana da raskomada tijelo odustao je jer se pritom i sam posjekao.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Dej je nakon ubistva napustio apartman, otišao podalje od mjesta zločina i 21. decembra u 00:50 pozvao hitnu službu tražeći pomoć za svoju povredu. Na snimcima policijskih kamera koji su prikazani poroti vidi se Dej kako sjedi u policijskom automobilu sa rukom omotanom ljepljivom trakom.

Tvrdio je da ga je kod jednog grma povrijedila životinja i rekao da je to "možda bila lisica". Kad ga je policija pitala odakle mu traka, odgovorio je da je bila u njegovom automobilu, ali nije mogao da se sjeti gdje ga je parkirao. Policajac mu je napomenuo da mu priča nije uvjerljiva, na šta je Dej uzvratio: "Ne znam da li je bio divlji pas ili lisica".

Otkriće na mjestu zločina

Policiju je na mjesto događaja pozvao vlasnik objekta. Njega je prethodno kontaktirao drugi stanar koji je iznajmio drugu sobu i otkrio tragove krvi. U izjavi koja je pročitana poroti, taj stanar je naveo da je odgurnuo vrata i vidio "puno krvi na podu" i nešto što je izgledalo kao lutka.

"Lutka je ležala na leđima na podu", dodao je, javlja Index.

Dej je uhapšen u ranim jutarnjim satima 21. decembra u bolnici Rasels Hol u Dadliju pod sumnjom za ubistvo. Na sebi je nosio kaki majicu sličnu onoj kakvu nosi glavni lik u seriji Dekster.

Patolog Ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da je Marija Sačeanu, porijeklom iz Rumunije, vjerovatno preminula od rana na vratu koje su oštetile karotidne arterije. Brojne rane na njenim rukama odgovaraju odbrambenim povredama.