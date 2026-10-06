Vojska Izraela ubila je 4.000 ljudi u posljednje tri godine za koje se vjeruje da su učestvovali u napadu na Izrael 7. oktobra 2023. godine, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

"Eliminisali smo 4.000 od 6.000 tih čudovišta. Niko od njih nema imunitet, sve ćemo ih naći i iskorjenićemo vladavinu Hamasa u Gazi", rekao je Netanjahu uoči sutrašnjeg obilježavanja treće godišnjice napada Hamasa na Izrael, u kojem je ubijeno 1.200 ljudi.

Netanjahu je optužio Hamas da pokušava da izazove Izrael pred parlamentarne izbore koristeći preostale snage.

"Spremni smo za to. Prije svega, mi ćemo spriječiti takve pokušaje, a u svakom slučaju ćemo odgovoriti velikom silom ukoliko oni naprave takvu grešku", poručio je Netanjahu.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se Odbrambene snage Izraela spremaju za eventualne napade Hamasa na izraelsku vojsku na Zapadnoj obali i u pograničnom području.

On je upozorio da bi Izrael, u tom slučaju, objavio rat Palestinskoj upravi i započeo punu ofanzivu, u skladu sa planom koji je ranije odobrio Netanjahu.

Hamas je 7. oktobra 2023. godine izvršio upad i raketni napad na izraelsku teritoriju. Tom prilikom ubijeno je oko 1.200 ljudi u Izraelu, a militanti Hamasa oteli su više od 250 Izraelaca.

Izrael je odgovorio vojnom operacijom u Pojasu Gaze u kojoj je, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, poginulo više od 70.000 Palestinaca.

(Srna)