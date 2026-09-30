Budućnost je otvorila sezonu pobjedom u Vroclavu protiv Slaska (99:75), u prvom kolu grupe C Evrokupa.

Izvor: KK Budućnost Voli

Andrej Žakelj, trener Budućnost Volija, kazao je da njegova ekipa nije podjednako dobro igrala tokom cijelog meča.

,,Dvadeset minuta smo igrali dobro, u drugoj i četvroj četvrtini, prva i treća nijesu bile toliko dobre, ali kao što sam i rekao i u najavi, odbrana i skokovi biće ključni. U skoku smo bili znatno ubjedljiviji, a kada smo bili dobri defanzivno imali smo i bolji napad, mislim da je to bilo ključno" kazao je Žakelj, javlja Pobjeda.

Slovenački stručnjak je dodao da je njegova skipa “počela dosta nervozno”.

,,Ali, u drugoj četvrtini smo pokazali kako možemo da igramo i u odbrani i u napadu. Mislim da su nam ta i četvrta četvrtina i donijele pobjedu", zaključio je Žakelj.

Džuvan Morgan, krilni centar “plavih” kazao je da je osjećaj dobar nakon pobjede.

,,Uvijek želite da pobijedite u prvoj utakmici. Mislim da smo izašli na teren spremni. Kada je bilo potrebno, odradili smo dobar posao u odbrani i tranziciji i pogađali otvorene šuteve. Odbrana je bila ključna, posebno protiv talentovane ekipe u igri “jedan na jedan” kao što su oni", rekao je Morgan, MVP meča sa 23 poena, šest skokova i indeksom korisnosti 26.

Deni Franko, trener Slaska, kazao je da je njegovoj ekipu nedostajao kontinuitet u igri.

,,Dobro smo počeli utakmicu, bila je izjednačena do pet minuta prije kraja druge četvrtine, a onda smo izgubili fokus na terenu. Izgubili smo pet-šest lopti i bili kažnjeni sa druge strane. To je omogućilo Budućnost da dođe do ubjedljivog vođstva, oni su iskusan tim koji kažnjava svaku grešku. Onda smo uložili mnogo napora da pokušamo da se vratimo, da smanjimo razliku, ali nijesmo uspjeli. Moramo da bolje koristimo naš posjed, to ćemo raditi u nastavku sezone. Ovo je tek početak, imali smo dosta dobrih minuta u drugom poluvremenu, i vjerujem da ćemo biti sve bolji u nastavku sezone", rekao je Franko.