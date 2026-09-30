Nakon što je Miloš Ć. podlegao povredama usljed pucnjave u Kragujevcu, otkriveno je da uhapšeni osumnjičeni D. V. na grudima ima istetoviran simbol navijačke grupe "Principi" i da je ranije objavljivao fotografije sa članovima klana Veljka Belivuka.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

D. V. (28), koji je uhapšen u ponedeljak zbog sumnje da je u Kragujevcu ubio Miloša Ć. (40), na grudima ima istetovirano "Principi", najvjerovatnije kao simbol Partizanove navijačke grupe na čijem je čelu bio Veljko Belivuk.

Podsjetimo, D. V. se sumnjiči da je posle sukoba dvije grupe mladića na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića u Kragujevcu izvukao pištolj i pucao u Miloša Ć.

On je posle zločina sjeo u automobil i pobjegao, ali je istog dana uhapšen u efikasnoj akciji kragujevačke policije. Policija pronašla i pištolj iz kog je izvršeno ubistvo, kao i automobil kojim je osumnjičeni bježao. Teško ranjeni Miloš je odmah prebačen u bolnicu i ljekari su se dva dana borili za njegov život, ali je on jutros preminuo.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni i osumnjičeni za ubistvo poznavali su se godinama i živjeli su u istom naselju. Istragom bi trebalo da bude utvrđeno šta je tačno prethodilo zločinu i šta je bio motiv likvidacije.

"Spekuliše se da se ubijeni Miloš kobnog dana vraćao sa terapije, iz bolnice koja se nalazi u blizini mjesta na kom je ubijen oko 8 sati ujutru. Navnodno, uhapšeni je naišao s prijateljima iz provoda, i tada je došlo do sukoba koji se završio pucnjavom i ubistvom", kaže izvor blizak slučaju.

Inače, prema fotografijama koje je objavljivao na društvenim mrežama D. V. nije skrivao da na grudima ima tetovažu simbola kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

"Na slikama na njegovom otvorenom profilu vide se brojne fotografije, na kojima je nag do pojasa i jasno pokazuje veliku tetovažu, odnosno ispisano 'principi' na grudima. Takođe, na fotografiji, koja je objavljena nekoliko mjeseci prije hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pozirao je sa jednim od okrivljenih pripadnika te grupe Aleksom Stošićem. Slika je najvjerovatnije nastala ispred zatvora u Kragujevcu a ispred nje je napisano 'ne treba meni zlato ni pare, već da sjutra na slobodi vidim drugare! Izdrži Munze'", otkriva izvor.

Podsjetimo, tužilaštvo za organizovani kriminal tvrdi da je Belivuk formirao kriminalnu grupu koja je optužena za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje jednog mladića na stadionu FK Partizan, pod paravanom navijačke grupe "Principi".