Let iz Varšave ka Tel Avivu preusmjeren kod Kipra zbog uključenog signala za otmicu.

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Let iz Varšave u Poljskoj ka Tel Avivu u Izraelu preusmjeren je kod Kipra zbog signala za otmicu, piše "Ynet news". Kontroli leta je upućen takozvani "hijacking signal", odnosno znak za otmicu aviona.

Avion avio-kompanije "Electra Airways" poletio je iz Varšave danas u 11.35 časova i signal za otmicu je aktiviran posle Rumunije i Bugarske. Avion je ušao u vazdušni prostor Turske i umjesto da nastavi ka Tel Avivu, avion je neko vrijeme kružio blizu Kipra i onda je krenuo da se vraća nazad ka Turskoj.

An Electra Airways flight has been diverted to Bulgaria following what was reportedly an accidental hijack alert triggered by the pilot. Per reports, the pilot of the plane, which was traveling from Warsaw, Poland to Tel Aviv, Israel, accidentally triggered the alert, prompting…pic.twitter.com/fP1RLn4jIm — OSINTdefender (@sentdefender)June 30, 2026

Odmah su bili podignuti izraelski borbeni avioni. Međutim, ubrzo je ugašen signal za otmicu nakon čega je splasla tenzija i nestala je opasnost.

Vazduhoplovne vlasti istražuju okolnosti incidenta, zasad nije poznato šta se tačno dogodilo. Avion je tokom incidenta bio najpraćeniji na popularnoj stranici "Flight radar 24".