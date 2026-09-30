Američki predsjednik Donald Tramp nazvao je Kanadu "jednom od najgorih zemalja na svijetu". Zbog optužbi za nepravednu trgovinu, na snagu je stupila i zabrana uvoza kanadske robe od milijardu dolara.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Kanada "jedna od najgorih zemalja na cijelom svijetu". Izjava dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između Vašingtona i Otave, koje narušavaju istorijski prijateljske odnose.

"Problem je u tome što su bili vrlo nepravedni prema Sjedinjenim Državama. Bili su jedna od najgorih zemalja na svijetu. Znate, mi se slažemo sa Kinom, slažemo se sa ljudima i sklapamo dobre poslove", rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu. "Ali sa Kanadom je stvarno bilo jako teško sarađivati. Našim poljoprivrednicima nametnuli su carine od 400 posto i više. Iskorišćavaju nas", dodao je.

Tramp: Kanada je jedna od najgorih zemalja na svijetu. Iskorišćavaju nas

Danas je na snagu stupila Trampova zabrana uvoza kanadske robe vrijedne gotovo milijardu dolara, što predstavlja novu eskalaciju u trgovinskom sporu dvije zemlje. Zabrana se odnosi na mliječne proizvode, motorna vozila i niz alkoholnih pića iz Kanade. Tramp je prilikom potpisivanja izvršnih uredbi o zabrani kao razlog naveo "diskriminaciju" američkih proizvoda.

Odnosi SAD i Kanade neuobičajeno su loši tokom Trampovog drugog mandata. Uzrok nisu samo trgovinski sporovi, nego i predsjednikovi potezi usmereni na pripajanje Kanade Sjedinjenim Državama. Situacija se zaoštrila u avgustu nakon neuspjeha trgovinskih pregovora, posle čega su obje države uvele međusobne carine.

Ranije ovog mjeseca, Karni je komentarisao kako se njegova zemlja previše oslanjala na "lake" ekonomske veze sa SAD. "Poslednjih 40 godina bilo je razdoblje duboke ekonomske integracije sa Sjedinjenim Državama. Tačno je da je to bio lagan put, ali zbog toga smo se previše oslonili na jednog ekonomskog partnera. Jasno je da je to vrijeme prošlo", rekao je Karni u videu objavljenom na Jutjubu početkom septembra.