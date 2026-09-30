Zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali potresao je jutros Grčku. Epicentar je bio nedaleko od Atine, na dubini od 10 kilometara, a za sada nema izvještaja o povrijeđenima i šteti.

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Zemljotres magnitude 4,1 stepen po Rihterovoj skali zabilježen je u srijedu, 30. septembra 2026. godine u 07:21 sati na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.3313 i dužine 23.4506 nedaleko od Atine.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

(Telegraf/MONDO)