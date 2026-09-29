Geri Plauč, otac malog Džodija, nije mogao da se pomiri s tim šta je pedofil Džef Dauset uradio njegovom sinu i upucao ga je na aerodromu.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Wiki4All

Za pedofila Džefa Dauseta (25) u martu 1984. godine čula je cijela Amerika. Ovaj karate instruktor kidnapovao je Džodija Plauča (11) iz Luizijane i odveo ga čak u Kaliforniju, gdje se danima seksualno iživljavao u hotelu nad njim.

Džodi je prethodno skoro godinu dana išao kod njega na časove karatea i ništa nije slutilo na horor koji će uslijediti.

Dječak je spasen tako što mu je Dauset u jednom momentu dozvolio da se javi mami. Policija je pronašla odakle je došao poziv, pedofil je odmah uhapšen a Džodi poslat kući u Luizijanu kod roditelja.

Međutim, još veći nacionalni šok se dogodio na aerodromu u Baton Ružu u Luizijani kada je policija izvodila Dauseta iz aviona sa lisicima na rukama. Mnoge novinarske ekipe su bile tu i snimale cijeli događaj, ali niko nije očekivao da će kamere tog dana zabilježiti ubistvo uživo.

Geri Plauč, otac malog Džodija, nije mogao da se pomiri sa tim šta je Dauset uradio njegovom sinu i nakon što se postarao da je Džodi kod kuće na sigurnom, otišao je na aerodrom "maskiran" sa kačketom i naočarama za sunce, i strpljivo čekao za govornicama gdje je pričao sa svojim bratom.

"Evo ga dolazi. Sad ćeš čuti pucanj", rekao je bratu u jednom trenutku, a onda se okrenuo i naočigled TV ekipa i policajaca, upucao Dauseta pravo u sljepoočnicu. Pedofil je pao kao pokošen, a policajci su odmah skočili na Gerija, dok se jedan inspektor čuo kako se drao: "Zašto, Geri, zašto?!"

Upravo ta rečenica je postala naslov knjige Džodija Plauča. Njegov otac Geri je umro 2014. godine u 69. godinu od srčanog udara. Džodi piše kako je osjećao veliki bijes prema ocu zbog ubistva Dauseta i da mu je dugo trebalo da prevaziđe traumu. U trenutku kada je Geri ubio pedofila koji ga je oteo i zlostavljao, Džodi je sve to vidio uživo na televiziji od kuće.

"Imao sam osjećaj kao da to nje stvarnost. Rasplakao sam se i osjećao bijes. Gledao sam snimak kasnije na kaseti iznova i iznova. U početku sam bio ljut na oca jer kada imate 11 godina - samo sam želio da Džef prestane da mi radi užasne stvari, ali nisam nužno želio da bude mrtav", rekao je Džodi u razgovoru za "The Sun".

Geri je proveo samo vikend u pritvoru, ali je na kraju izbjegao zatvor i dobio kućni pritvor i kaznu dobrotvornog rada. Svi su ga proglasili "herojem", a u trenutku kada su ga hapsili na aerodromu i inspektor ga pitao zašto je to uradio, Geri mu je odgovorio: "Zar ne bi i ti uradio isto da je to bilo tvoje dijete?"

Geri Plauč

Izvor: YouTube/Printscreen/ Wiki4All

Kako Džodi otkriva, odnos s ocem mu se kasnije popravio, ali Geri nikada nije zažalio zbog toga šta je uradio - često je isticao da bi uradio to opet. Džodi u knjizi piše da osuđuje zločin svog oca, i da smatra da je bilo važnije da roditelj bude tu kao podrška svom djetetu, a ne da sebe potencijalno stavi u zatvor.

"Bilo je potrebno nekoliko mjeseci da se stvari vrate u normalu. Žalio je što se cijela stvar dogodila, ali nikada se nije pokajao zbog toga što je ubio Dauseta. Pošto je bio katolik, prva pomisao mu je bila da će ići u pakao - i bio je okej sa tim. Ali, lokalni sveštenik mu je oprostio sve grijehe i mislim da mu je to mentalno pomoglo da se bolje nosi sa svim", zaključio je Džodi.

(MONDO)