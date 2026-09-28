Južna Koreja traži izvinjenje od Kijeva jer je Ukrajina prekršila dogovor o tajnosti transfera sjevernokorejskih zarobljenika u Seul, a potom lažno negirala da je taj dogovor uopšte postojao.

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Kabinet južnokorejskog predsjednika zatražio je od Ukrajine objašnjenje i izvinjenje. Seul optužuje Kijev da je objavio informaciju o transferu dvojice sjevernokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju i zatim lažno tvrdio da nije postojao dogovor o tajnosti tog prebacivanja.

"Kabinet predsjednika duboko žali zbog jednostranog poteza Ukrajine i naknadne neistinite tvrdnje da nije bilo dogovora o tajnosti", izjavio je u nedelju Seong Gi-hong, viši predsjednikov sekretar za odnose s javnošću. Dodao je da vlada razmatra dalje korake ako to bude potrebno.

Dogovor o tajnosti

Seong je pojasnio da je Ukrajina više puta i različitim kanalima razgovarala sa Seulom o transferu zarobljenika, te je i sama zatražila da se o tome ne govori u javnosti. Kijev je argumentovao da bi objava mogla da izazove negativne reakcije u ukrajinskoj javnosti, koja bi smatrala da je propuštena prilika za razmjenu tih vojnika za ukrajinske zarobljenike u Rusiji.

Južna Koreja je pristala na tajnost zbog bezbjednosnih, diplomatskih i humanitarnih razloga, primarno radi bezbijednosti samih zarobljenika i njihovih porodica.

Kršenje dogovora i reakcije

Iz Seula navode da je Ukrajina, bez dovoljnih konsultacija, ipak otkrila informaciju tokom govora predsjednika Volodimira Zelenskog na Generalnoj skupštini UN-a, a zatim je negirala postojanje bilo kakvog dogovora o tajnosti.

Seong je naglasio da je takvo poricanje ozbiljno narušilo povjerenje između dvije vlade i da bi moglo da ugrozi bilateralne odnose. Ambasada Ukrajine u Seulu nije odmah odgovorila na upit za komentar.

Predsjednik Zelenski je prošle nedelje na Generalnoj skupštini UN-a potvrdio da je Ukrajina prebacila dvojicu zarobljenih sjevernokorejskih vojnika u Južnu Koreju. Rekao je da su vojnici tamo poslati nedavno, nakon što su zarobljeni u borbama na ruskoj strani.

Južnokorejski predsjednik Li Džae Mjung već je ranije izjavio da je Ukrajina objavom podataka prekršila dogovor. Na platformi Iks (X) napisao je kako je "bilo sasvim ispravno ne objaviti" informaciju zbog mogućih posledica i da su se obje strane o tome prethodno usaglasile.

"Ne znam koje su okolnosti navele ukrajinsku stranu da prekrši dogovor o tajnosti i ovo objavi, ali duboko žalim zbog toga", napisao je Li.

Kontekst slučaja

Ukrajina je dvojicu Sjevernokorejaca zarobila u ruskoj oblasti Kursk u januaru 2025. godine. To su bili prvi sjevernokorejski vojnici zarobljeni živi otkako se Pjongjang 2024. uključio u rat kao podrška Rusiji.

Južna Koreja ranije nije htjela da potvrdi dolazak vojnika zbog zabrinutosti za njihovu bezbijednost, kao i za bezbijednost članova njihovih porodica koji su ostali u Sjevernoj Koreji. Prema informacijama jednog opozicionog poslanika u Seulu, dvije države su počele da razgovaraju o transferu nakon što su vojnici izrazili želju da odu u Južnu Koreju.

Spor se dešava u vrijeme dok Južna Koreja nastoji da obnovi dijalog sa Pjongjangom, a američki predsjednik Donald Tramp ponovo signalizira spremnost na diplomatske kontakte sa Sjevernom Korejom.