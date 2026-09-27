Dvoje ljudi je poginulo, a više ih je povrijeđeno kada se turistički autobus prevrnuo na auto-putu A96 kod Buhloea u Bavarskoj.

Izvor: Youtube/Screenshot/Reuters

Najmanje dvije osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno kada se turistički autobus prevrnuo na auto-putu A96 kod Buhloea u njemačkoj pokrajini Bavarskoj.

Nesreća se dogodila u nedjelju ujutro, nešto prije šest časova, između izlaza Buhloe-Istok i Landsberg na Lehu-Zapad, u smjeru Minhena. Prema dosadašnjim informacijama, autobus je bez učešća drugog vozila skrenuo sa kolovoza i prevrnuo se pored auto-puta.

U autobusu je bilo između 40 i 50 ljudi, a riječ je uglavnom o putnicima sa Filipina. Prema navodima njemačkih medija, grupa je krenula prema Minhenu, gdje je trebalo da posjeti Oktoberfest.

U nesreći su poginule dvije osobe. Prema novijim informacijama, osmoro putnika je teško povrijeđeno, dok je još najmanje 25 osoba zadobilo lakše povrede.

Izvor: Youtube/Screenshot/Reuters

Broj povrijeđenih još nije konačan, a njemački mediji navode da se informacije o stanju putnika i dalje ažuriraju.

Prema prvim informacijama policije, autobus je sam skrenuo udesno, nakon čega je sletio sa auto-puta i prevrnuo se u udubljenju pored kolovoza. U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo.

Uzrok nesreće za sada nije poznat. Tužilaštvo je angažovalo vještaka koji bi trebalo da utvrdi kako je došlo do slijetanja autobusa sa auto-puta.

Na mjesto nesreće upućen je veliki broj policajaca, vatrogasaca i ekipa hitne pomoći. Auto-put je zbog spasavanja, uviđaja i uklanjanja autobusa bio zatvoren u oba smjera.

Spasilačke ekipe morale su da obezbijede prevrnuti autobus kako bi bezbjedno izvukle putnike i omogućile intervenciju.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

(MONDO/Telegraf)